Allroundmessgerät für gesetzeskonforme Prüfungen an Gas- und Wasserleitungen – das testo 324. Bild: Testo SE & Co. KGaA

Die Folge: Mögliche Gasunfälle und Wasserschäden. Regelmäßige sachkundige Prüfungen sind ein effektives Mittel, um diese wichtige Aufgabe zu meistern. Das testo 324 ist ein Leckmengenmessgerät, mit dem fachmännische Installations-, Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben an Gas- und Wasserleitungen vorgenommen werden.

Praktisch und präzise

Das Messmenü des testo 324 bietet eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung durch die richtlinienkonforme Messung. Das senkt nicht nur die potenzielle Fehlerquote, es spart auch erheblich Zeit. Während der Einschlauchanschluss eine einfache Bedienung bietet, sorgt das hochauflösende Grafik-Farbendisplay für ein komfortables Arbeiten. Die eingebauten Sensoren überzeugen mit höchster Präzision, denn im testo 324 sind ein Durchflusssensor, ein Absolutdrucksensor und zwei Differenzdrucksensoren eingebaut. Zusätzlich können bis zu zwei Temperaturfühler oder Hochdrucksonden, bis 25 bar, optional an das Messgerät angeschlossen werden.

Einfach und intuitive Bedienung

Die einfache Bedienung des testo 324 durch hinterlegte Messprogramme sorgt bei der Nutzung für Gewissheit und normkonformen Messungen. Der interne Gerätespeicher erlaubt eine kundenspezifische Zuordnung der Messorte. Mittels USB oder Bluetooth können die Prüfprotokolle an andere Geräte übertragen werden. Die Auswerte-Software easyheat gestattet die systematische Datenverwaltung am PC oder Laptop. Anwender können so sicher sein, dass sie von der Messvorbereitung über die Messung bis hin zur Dokumentation allen Anforderungen der TRGI 2018 gerecht werden.

Anwendungen entdecken und sparen

Auf unserer Übersichtsseite zeigen wir, wie mit dem testo 324 einfach und intuitiv Prüfungen an Gas-, Trinkwasser-, Abwasser und Flüssiggasleitungen durchführt werden.

Das testo 324 Gas- und Wasser-Set jetzt zum Vorteilspreis von 1.799 Euro bis 31.12.2023 sichern!