Das Bad gehört wie Wohn- und Schlafzimmer zu den Wohnräumen und wird entsprechend wohnlich gestaltet und ausgestattet. Neben gestalterischen Aspekten sorgen Badewannen mit Massagefunktion, Infrarotduschen oder Dampfbäder für Wohlbefinden und Entspannung im Bad und laden zum längeren Verweilen ein. «Für mich ist deshalb ganz klar: Im Bad nehme ich mir bewusst Zeit und tue mir und meiner Gesundheit etwas Gutes», beschreibt Gunther Stolz, geschäftsführender Gesellschafter Repabad GmbH, die Anforderungen von Repabad an ein modernes Bad. Ausstattungsoptionen wie Infrarotpaneele und leistungsstarke Dampfbadtechnik werten die klassische Dusche auf. «Diese Wellnessoptionen nutze ich nicht schnell zwischendurch, sondern ich entscheide mich bewusst dafür. Schalte ein, setze mich und gönne mir eine kleine Auszeit vom Alltag. Gleichzeitig fördere ich meine Gesundheit», erklärt Stolz die Vorteile. Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: «Damit erfüllen unsere Badprodukte den Anspruch der heutigen Gesellschaft, möglichst multitaskingfähig zu sein, denn neben Wohlbefinden, Entspannung und Gesundheitsvorsorge beflügelt mich auch meine persönliche Playlist oder der ausgewählte Podcast, den ich nebenbei höre». Die ‘bewusste Zeit für mich’ im Stehen zu verbringen, ist für Repabad undenkbar. Deshalb bietet das Familienunternehmen neben Keramik- und gefliesten Sitzbänken auch ein ausgewähltes Programm an Sitzmöbeln für Bad und Dusche an.

Das Sortiment des Familienunternehmens umfasst verschiedene Ausführungen und Materialien bis hin zu platzsparenden Klappsitzen. Alle Sitzmöbel sind speziell für den Nassbereich konzipiert, leicht und funktional.

Das Hocker-Sortiment:

Badhocker Orlando: Dank der hochwertigen Materialien, dem Gestell aus gebürstetem Edelstahl und der bequemen Sitzfläche ist der Hocker bestens für den Einsatz im Nassbereich geeignet. Orlando ist in den Farben Schwarz oder Arctic White erhältlich.

Abmessungen: 45 x 36 x 30 cm

Badhocker Seattle: Der Design-Badhocker aus Mineralwerkstoff ist formschön und in der Farbe Arctic White erhältlich.

Material: Mineralwerkstoff

Abmessungen: 43 x 38 x 30 cm

Der Badhocker Seattle XL aus Mineralwerkstoff überzeugt durch eine großzügige Sitzfläche und eine bequeme Sitzhöhe. Nicht nur für das seniorengerechte Bad ist der Hocker eine perfekte Sitzlösung.

Material: Mineralwerkstoff

Abmessungen: 51 x 43 x 37 cm

Die Sitzbank Portland aus hochwertigem Mineralwerkstoff bietet Platz für zwei und damit großzügigen Sitzkomfort. Die moderne Optik sowie die angenehm warme Haptik des Mineralwerkstoffs machen die Bank unentbehrlich im Bad. Material: Mineralwerkstoff

Abmessungen: 43 x 70 x 35 cm

Klappsitz Detroit: Wenn es auf jeden Zentimeter ankommt, versteckt sich der Klappsitz in Dusche oder Dampfbad flach an der Wand und zeigt erst aufgeklappt seine Funktion. Der Duschklappsitz ist mit verchromten Wandbeschlägen und einer Sitzfläche aus PU-Schaum in Arctic White und Schwarz erhältlich.

Abmessungen: 10 x 36 x 33 cm

www.repabad.com/zubehoer/badhocker/