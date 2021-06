Pressemeldung

Die Showroom-Erweiterung für Ihre Innoplus Cloud ermöglicht die Erstellung und Präsentation personalisierter Badausstellungen – und das alles bequem von Ihrem Computer aus. Fügen Sie Ihren Planungen detaillierte Produktinformationen und fotorealistische 360°-Rundumsichten in Ihren Showroom hinzu und sichern Sie sich die Begeisterung Ihrer Kunden. Sie können die Badplanung an Ihre Kunden verschicken, sodass diese einen 360°-Rundumblick in ihr neues Traumbad erhalten können.

Inspirieren Sie Ihre Kunden und entwerfen Sie mehrere Showrooms unterteilt nach Preisklassen oder aktuellen Trends. Durch die bequeme Filterung gelangt somit jeder schnell und einfach zu seinem Traumbad.

Ihre persönlichen Vorteile:

Durchgängiger Kundenkontakt

Kundenzweifel ausräumen

Virtuelle Ausstellung

Neue Kunden gewinnen

