Deutschlands mitgliederstärkste Verbundgruppe für das Sanitär-, Heizungs- und Klima-Fachhandwerk, interdomus Haustechnik, launcht ihr bahnbrechendes digitales Bestell-Portal SHK.MARKET. Die innovative Plattform revolutioniert die Beschaffungsprozesse für Fachhandwerksbetriebe und Lieferanten gleichermaßen und ist ab sofort exklusiv für die Gesellschafter der Verbundgruppe verfügbar.

Bislang mussten Fachhandwerksbetriebe in der SHK-Branche viel Zeit und Ressourcen in den Einkauf von Materialien investieren, indem sie sich über verschiedene Kanäle an einzelne Lieferanten wandten. Dieser zeitaufwändige und fehleranfällige Prozess wird nun durch die Einführung von SHK.MARKET optimiert. Die direkte Bestellung beim qualifizierten zwei- und dreistufigen Lieferanten erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern spart auch Zeit. Eine umgehende Auftragsbestätigung gibt den Fachhandwerksbetrieben zudem Sicherheit, dass die Bestellung und Abwicklung ordnungsgemäß aufgesetzt sind.

Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik, erklärt: "SHK.MARKET ist die moderne, digitale Lösung, mit der ein Fachhandwerksbetrieb sein komplettes Bestell-Management schnell und sicher organisieren kann. Wir haben eine Plattform geschaffen, die alle relevanten Informationen übersichtlich zusammenbringt – vom Hersteller über den Großhandel bis zu jedem einzelnen interdomus Haustechnik-Partner. Wir nehmen die Komplexität aus dem Bestell-Management und machen sie kosteneffizient und transparent."

1,4 Millionen Artikel zum Start verfügbar

Das Bestell-Portal steht allen gelisteten Lieferanten und interdomus Haustechnik Gesellschaftern offen und bietet bereits zum Start Zugriff auf eine große Auswahl an Lieferanten und Sortimenten mit 1,4 Millionen Artikeln in der Produktdatenbank. Eine intuitive Benutzeroberfläche sorgt für einen einfachen und schnellen Bestellprozess, während Cloud-Infrastruktur und kontinuierliche Updates stets aktuelle Daten gewährleisten.

"SHK.MARKET bietet Lieferanten und Herstellern konkrete Chancen, die Wirtschaftlichkeit ihrer Vertriebsprozesse zu erhöhen", betont Stefan Ehrhard. "Sie können neue Bestelloptionen anbieten, neue Liefergebiete und Kunden ansprechen oder eine höhere Warenbezugsquote pro Besteller erzielen."

Die digitale Bestellstrecke verläuft über einfache Daten-Schnittstellen in beide Richtungen und gewährleistet maximale Informationssicherheit durch sicheren Single Sign-On-Zugang über das Extranet der interdomus Haustechnik Verbundgruppe.

"Das Branchenportal SHK.MARKET hebt die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten, Handel und Handwerksbetrieben auf ein neues Level", erklärt Stefan Ehrhard abschließend. "Wir freuen uns, unseren Gesellschaftern SHK.MARKET hier auf der MHK Hauptversammlung in Berlin einsatzbereit präsentieren zu können. Wir bieten damit eine umfassende Lösung im Wettbewerb der SHK-Portale, die es so noch nicht gibt."

10 Jahre-Funktionsgarantie überzeugt mit attraktiven neuen Elementen

Ein weiteres Top-Produkt im Leistungsportfolio von interdomus Haustechnik ist die 10 Jahre-Funktionsgarantie auf Wärmeerzeuger. Sie ist als Sicherheit bietendes Garantieprodukt im Handwerk gut etabliert und verzeichnet stetige Wachstumszahlen. Mit aktuellen Neuerungen wie einem individuell gelabelten Antrags-Portal, der Umwandlung in eine Bestandsprovision über die gesamte Laufzeit oder der Flexibilisierung der Beitragszahlungen wird sie jetzt noch attraktiver und moderner im Handling.