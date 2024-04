Deutschlands mitgliederstärkste Verbundgruppe für das Sanitär-, Klima- und Heizungs-Fachhandwerk launcht Mitte Mai das digitale Bestellportal SHK.MARKET.

Bisher mussten Fachhandwerksbetriebe in der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche viel Zeit in den Material- und Wareneinkauf investieren. Über unterschiedlichste Wege wandten sie sich analog oder digital an einzelne Lieferanten – ein ebenso zeit- wie kostenaufwändiger und dazu fehleranfälliger Prozess. Eine Modernisierung dieser Beschaffungsprozesse bringt für jeden Fachbetrieb, aber auch für die Lieferanten, einen Effizienzgewinn.

„SHK.MARKET ist die moderne, digitale Lösung, mit der ein Fachhandwerksbetrieb sein komplettes Bestell-Management schnell und sicher organisiert“, beschreibt Stefan Ehrhard, Geschäftsführer der interdomus Haustechnik, die Mehrwerte der Lösung: „Wir haben eine Plattform geschaffen, die alle relevanten Informationen übersichtlich zusammenbringt – vom Hersteller, über den Großhandel bis zu jedem einzelnen interdomus HaustechnikPartner. Wir nehmen die Komplexität aus dem Bestell-Management und machen sie kosteneffizient und transparent.“

SHK.MARKET ist offen für alle gelisteten Lieferanten und interdomus Haustechnik Gesellschafter. Vom Start an kann jeder Fachhandwerksbetrieb auf eine deutlich größere Auswahl an Lieferanten und Sortimenten zugreifen. Über 480.000 Artikel befinden sich aktuell bereits in der Produktdatenbank. Eine übersichtliche und intuitive Bedienoberfläche sorgt dafür, dass der Bestellprozess einfach und schnell von der Hand geht. Alle Portal-Nutzer haben jederzeit einen aktuellen Überblick und Zugriff auf die sie betreffenden Daten, Prozesse und Transaktionen.

„Das Bestell-Portal bietet Lieferanten und Herstellern konkrete Chancen, die Wirtschaftlichkeit ihrer Vertriebsprozesse zu erhöhen“, erläutert Stefan Ehrhard, „denn sie können neue Bestelloptionen anbieten, neue Liefergebiete und Kunden ansprechen oder auch eine höhere Warenbezugsquote pro Besteller erzielen.“

Die digitale Bestellstrecke verläuft im Portal SHK.MARKET in beide Richtungen über einfache Daten-Schnittstellen. Die Cloud-Infrastruktur gewährleistet stets aktualisierte Daten und kontinuierliche Updates. Der sichere single sign on-Zugang über das Extranet der interdomus Haustechnik Verbundgruppe gewährleistet maximale Informationssicherheit. Nach einer erfolgreichen Testphase mit ausgewählten interdomus Haustechnik Gesellschaftern, erfolgt der Launch Mitte Mai 2024.

„Das Bestell-Portal SHK.MARKET hebt die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten, Handel und Handwerksbetrieben auf ein neues Level. Wir freuen uns sehr, unseren Gesellschafter:innen SHK.MARKET auf der MHK Hauptversammlung in Berlin vom 24. bis 26. Mai präsentieren zu können“, so Stefan Ehrhard: „Wir liefern hier eine umfassende Lösung im Wettbewerb der SHK-Portale, die es so noch nicht gibt.“