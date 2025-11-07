07.11.2025  Pressemeldung Alle News von SHK-TV

SHK-Handwerk im Wandel – Trends & Prognosen für 2026

Hans-Arno Kloep führt das ganze Jahr über Umfragen unter Inhabern zahlreicher SHK-Handwerksbetriebe durch.  Im Mittelpunkt stehen dabei die aktuelle Geschäftslage, verschiedene Produktgruppen sowie die täglichen Herausforderungen im Betrieb. In diesem Jahr meldet das SHK-Handwerk jedoch rückläufige Zahlen.

0:00 Intro

0:27 SHK-Handwerk 2025

1:28 Prognose 2026

2:29 Chancen bei PV, Klimaanlagen und Pflegebädern

3:52 Fachschiene verändert sich

