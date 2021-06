Pressemeldung

Mit einem völlig neuen Konzept wartete 2021 die SHK eG bei ihren Mitgliedern zum alljährlich anstehenden Badplanungswettbewerb auf. Vormals entschied eine Fachjury über den Erfolg der besten Bäder Deutschlands und Österreichs der teilnehmenden SHK Mitgliedsbetriebe. Die Besonderheiten dieses Jahr: Die SHK kreierte ein reines Online-Konzept mit Votingportal zum Abstimmen für jedermann. Außerdem erweiterte die SHK neben dem Titel „Badplaner des Jahres 2021“ das Wettbewerbskonzept für ihre deutschen Mitglieder um den Titel „Heizungsspezialist 2021“. Damit gibt sie auch Mitgliedern mit Heizungsexpertise die Möglichkeit, von der Wettbewerbsteilnahme zu profitieren. Voraussetzung für die Teilnahme bei den SHK Online-Awards blieb weiterhin, dass die Bad- und Heizungskonzepte real für Kunden geplant und umgesetzt worden.

Das Wettbewerbsprinzip 2021 lautete, so viele Stimmen wie möglich einzusammeln und somit das eigene Projekt weit nach vorn zu bringen. Diese neue Vorgehensweise erlaubte den teilnehmenden SHK Mitgliedern ihren Wettbewerbserfolg selbst voranzutreiben - unabhängig von einer Fachjury. Ziel des Wettbewerbs war es außerdem, dass die Mitgliedsbetriebe durch die Online-Abstimmung mehr Aufmerksamkeit und Reichweite im Internet auf ihre Wettbewerbsteilnahme und somit auf ihren Betrieb schaffen. Unterstützt wurden sie durch die SHK durch eine umfassende Online-Kampagne in den sozialen Netzwerken sowie durch weitere Marketingaktionen.

Über 100 Bad- und Heizungsprojekte wurden von den SHK Mitgliedern eingereicht. „Badplaner des Jahres 2021“ konnten die drei Kandidaten aus Deutschland und Österreich werden, die besonders gelungene Kundenbäder zum Thema „Kleine Bäder ganz groß“ umsetzten und dafür die meisten Stimmen erlangten. Den Titel „Heizungsspezialist 2021“ vergab die SHK an die drei Teilnehmer mit der höchsten Anzahl an Stimmen für ihr innovativstes Heizungsprojekt. Alle Teilnehmer hatten knapp drei Monate Zeit auf „Stimmenfang“ gehen, um bis zum Votingende am 07. Mai 2021 um 16 Uhr ihre Chance auf das Siegertreppchen zu maximieren.

Da aufgrund der Corona-Situation in Folge der SHK Jahreskongress auf einen späteren Ausweichtermin gesetzt werden musste, geschah die Verkündung der Gewinner in Deutschland über eine kleine Online-Veranstaltung mit Einladung der Wettbewerbssponsoren Badea, Keramundo/Raab Karcher, Buderus und Paradigma. Großen Dank zollt die SHK den beteiligten Lieferantenpartnern, die zur Realisierung des Wettbewerbs beitrugen. Eine Live-Prämierung der Sieger erfolgt nachträglich am 03. September 2021 zur Gemeinschaftsveranstaltung der SHK eG und GARANT Bad + Haus in Kassel.

Bekanntgabe der Gewinner für Deutschland: shknet.de/wettbewerb-gewinner/

Bekanntgabe der Gewinner für Österreich: shknet.de/austria/gewinner-badplaner-des-jahres-2021-oesterreich/