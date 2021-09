Pressemeldung

Die Organisatoren konnten anhand der sehr guten Erfahrungen mit der BAD DIREKT in Hofheim im vergangenen Jahr nahtlos an ein bewährtes Hygienekonzept anknüpfen, das ohne Änderungen durch die Behörden vor Ort genehmigt wurde. So verbindet sich ein sicherer Aufenthalt vor Ort mit einem Messe-Erlebnis in angenehmer Atmosphäre.

Die Messe Halle als Veranstaltungsort für die siebte Auflage der BAD DIREKT zu nehmen, hat sich als eine gute Wahl erwiesen: über 4.000 m2 Veranstaltungsfläche bieten eine weitläufige Eingangshalle zur Akkreditierung, breite Laufwege und einen großzügig gestalteten Catering-Bereich. In Kombination mit der "3G-Regel" wird sichergestellt, dass sich ausschließlich geimpfte, genesene und aktuell negativ getestete Personen auf der Messe aufhalten. Um auch Besuchern, die nicht geimpft oder genesen sind, einen einfachen und komfortablen Zugang zur Messe zu ermöglichen, wird ein mobiles Testzentrum vor dem Eingang errichtet. Besucher können sich dort kostenfrei testen lassen.

So steht einer erfolgreichen BAD DIREKT in der Messe Halle nichts mehr im Wege. Die Aussteller freuen sich auf viele Fachgespräche mit Handwerkern, Planern und Architekten.

Um an der Messe als Fachbesucher teilnehmen zu können, ist eine Online-Registrierung notwendig, die direkt auf der Website www.das-bad-direkt.de vorgenommen werden kann. Der Eintritt ist ebenso wie das Catering kostenfrei.

Die Direktlieferantenmesse „Das Bad direkt“ fand zum ersten Mal im Jahr 2016 in Leipzig statt. Zahlreiche namhafte Industrieunternehmen und Dienstleister aus dem zweistufigen Sanitärvertrieb stellten ihre Produkte und Services dem interessierten Fachpublikum vor. Nach dem großen Erfolg der ersten Messe wird die Veranstaltung regelmäßig an verschiedenen Orten in Deutschland durchgeführt: Im Jahr 2021 auf dem Messegelände in Halle an der Saale (15.09.2021) und in der ratiopharm-Arena in Neu-Ulm (27.10.2021). Organisiert wird die Messe von den Unternehmen Avenarius Bad. Funktion. Design, fima Carlo Frattini Spa, HSK Duschkabinenbau und Badtechnik Mauersberger.

Mehr Informationen und die Auflistung der Aussteller: www.das-bad-direkt.de