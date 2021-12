Pressemeldung

PLW (Profis leisten was), der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks, präsentiert alljährlich eindrucksvoll, was junge Profis leisten können. Qualifiziert, motiviert und einsatzbereit stellen sie ihr Können unter Beweis und messen sich mit den Besten.

Die jungen Nachwuchskräfte zeigen damit auch die Zukunftsfähigkeit des Handwerks. Gerade in den letzten Monaten zeigte sich erneut der besondere Stellenwert des SHK-Handwerks für Gesundheit und Klima. Der Leistungswettbewerb trägt auch dazu bei, den Ausbildungsberuf des Anlagenmechanikers SHK zu zeigen und besonders seine Vielfältigkeit darzustellen.

Für die Berufsbilder, Ofen- und Luftheizungsbauer, Klempner und Behälter- und Apparatebauer zählten beim diesjährigen Leistungswettbewerb die Bewertungspunkte der Gesellenprüfung. Sie bildeten die Grundlage für die Rangliste auf Bundesebene.

Deutsche Meisterschaft für Anlagenmechaniker SHK

Für die Anlagenmechaniker SHK fand am 18./19. November 2021 die Deutsche Meisterschaft statt. Sie wurde organisiert vom Fachverband SHK Rheinland-Rheinhessen. Die Aufgaben und Fertigkeiten mussten innerhalb einer befristeten Zeit bestmöglich ausgeführt werden.

Für 10 Gesellen, die in diesem Jahr ihre Prüfung als bestplatzierte Anlagenmechaniker SHK in ihrem Bundesland abgeschlossen haben, galt es in Koblenz ihre Fähigkeiten unter Zeitdruck unter Beweis zu stellen. Die Aufgaben reichten vom Biegen, Weichlöten, Pressen, Verarbeiten, Spiegelschweißen bis hin zu Anschluss und Montage sowie Dichtheitsproben. Diese Aufgabenstellungen beinhalteten mathematische, praktische, theoretische und digitale Elemente.

Ein Expertenteam prüfte die Arbeitsergebnisse der jungen Nachwuchskräfte im SHK-Handwerk und schloss den Wettbewerb mit der Punktevergabe ab. Gekrönt wurde die Veranstaltung von einer feierlichen Siegerehrung der Bundessieger am darauffolgenden Tag durch den ZVSHK und unter Federführung des Fachverbands SHK Rheinland-Rheinhessen.

Die Ergebnisse

Anlagenmechaniker SHK:

Platz 1:

Kai Rasenberger aus Sachsen

(Ausbildungsbetrieb: Uwe Rasenberger Sanitär-Heizung-Service)

Platz 2:

Finn-Hendrik Koch aus Schleswig-Holstein

(Ausbildungsbetrieb: Georg Steenwerth, Handewitt)

Platz 3:

Nico Hillebrand aus Baden-Württemberg

(Ausbildungsbetrieb: Ralf-Josef Zürn, Schöntal)

Klempner:

Platz 1:

Steven Sing aus Baden-Württemberg

(Ausbildungsbetrieb: Jörg Meidert, Aalen)

Platz 2:

Pascal Schramm aus Bayern

(Ausbildungsbetrieb: Gehring, Stadtsteinach)

Platz 3:

Jonas Matke aus Sachsen

(Ausbildungsbetrieb: Bauch, Radibor)

Behälter- und Apparatebauer:

Platz 1:

Ansgar Deneke aus Hamburg

(Ausbildungsbetrieb: Kliewe, Hamburg)

Platz 2:

Jonas Melchior aus Nordrhein-Westfalen

(Ausbildungsbetrieb: Dieter Wilden GmbH, Simmerath)

Platz 3:

Marius Lampersberger aus Bayern

(Ausbildungsbetrieb: Pöschl Anlagenbau, Chieming)

Ofen- und Luftheizungsbauer:

Platz 1:

Andreas Brunnhuber aus Bayern

(Ausbildungsbetrieb: Ofenbau Impler, Bad Feilnbach)

Die SHK-Verbandsorganisation gratuliert den diesjährigen Preisträgern herzlich!

Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks ist Europas größter Berufswettbewerb und fand in diesem Jahr zum 70. Mal statt.