SHK-Fachgroßhandel unterstützt pflegende Mitarbeiter*innen

Mit der Charta-Verleihung des Landesprogramms „Vereinbarkeit Beruf & Pflege“ am 30. März in Düsseldorf ist die Unternehmensgruppe Pietsch offizieller Teilnehmer des Landesprogramms. Abbildung: Pietsch Unternehmensgruppe

Pressemeldung

Die demografische Entwicklung der Gesellschaft führt dazu, dass immer mehr Erwerbstätige zusätzlich zu ihrem Beruf Verwandte, Partner oder Freunde pflegen. In Nordrhein-Westfalen sind es schätzungsweise 500.000 Berufstätige. Die in Ahaus ansässige Unternehmensgruppe Pietsch sieht sich als Arbeitgeber hier in der Verantwortung, den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Pflegeverantwortung übernehmen, Rechnung zu tragen. Insbesondere Rendel Pietsch aus der Unternehmerfamilie liegt das Thema „Vereinbarung von Pflege und Beruf“ am Herzen, das sie seit 2016 gruppenweit verfolgt. „Als Familienunternehmen pflegen wir eine besondere Nähe zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betont Rendel Pietsch. „Daher möchten wir gerne wissen, was sie beschäftig und wie wir sie am besten unterstützen können“. Dafür wurde ein ganzheitliches Programm auf Basis einer Mitarbeiterbefragung auf die Beine gestellt. Neben Vorträgen zu wechselnden Themen (z.B. Vorsorgevollmacht oder Wohnen im Alter) und eine regelmäßige Mitarbeiterbefragung, um Maßnahmen auf den Bedarf abzustimmen, gehören zu dem Programm vor allem ausgebildete Pflegelotsen, die in jeder Gesellschaft der Unternehmensgruppe als erste Ansprechpartner*innen für ihre Kolleg*innen zur Verfügung stehen.

Die Pflegelotsen klären die betreffenden Personen auf, weisen auf Möglichkeiten der Entlastung hin, wo sie die notwendige Unterstützung bekommen, was ihnen zusteht und an welche Beratungseinrichtungen sie sich wenden können. Oftmals kann schnell Entlastung geschaffen werden, die verhindert, dass Betroffene das Unternehmen wegen persönlicher Überlastung verlassen. Die Qualifizierung zum Pflegelotsen ist Bestandteil des Landesprogramms „Vereinbarkeit von Beruf & Pflege in Nordrhein-Westfalen“ und wird als zweitägiges Seminar von den AOKs Rheinland/Hamburg und NordWest angeboten.

Als einer der ersten Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen wurde die Unternehmensgruppe Pietsch Ende März dieses Jahres die Charta zur „Vereinbarkeit von Beruf & Pflege in NRW“ verliehen. Mit der Charta werden Arbeitgeber*innen ausgezeichnet, die am Landesprogramm teilnehmen. Die ausgezeichneten Teilnehmer engagieren sich, die Pflegefreundlichkeit ihres Unternehmens zu verbessern, indem sie zum Beispiel Pflegelotsen qualifizieren, ihre Arbeitszeitmodelle individuell überprüfen oder einen betrieblichen Pflegekoffer nutzen. Der SHK-Fachgroßhändler aus Ahaus wird sein Angebot zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf weiter aufbauen. „Schon heute wird es sehr gut angenommen“, betont Rendel Pietsch.

