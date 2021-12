Pressemeldung

Die SHK-Branche begrüßt die Verschiebung der SHK ESSEN auf den 6. bis 9. September 2022. Ursprünglich hätte die Fachmesse bereits im März stattfinden sollen, doch aufgrund des dynamischen Pandemiegeschehens entschieden sich die Messe Essen und der Fachverband SHK NRW für den neuen Termin kurz vor Beginn der Heizperiode. Damit entsprechen sie dem Wunsch vieler Aussteller und Besucher, wie die zahlreichen Reaktionen auf die Verschiebung zeigen.

„Die Resonanz der Messeteilnehmer unterstreicht, dass es richtig war, die SHK ESSEN zu verschieben. Die Branche geht geschlossen mit in den September. Der neue Termin bildet für alle Beteiligten eine ausgesprochen tragfähige Lösung“, erklärt Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen. „Viele namhafte Heizungshersteller begrüßen die Verschiebung der SHK ESSEN in den September sehr. Mit diesem Schritt entsteht deutlich mehr Planungssicherheit. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Messe“, so Andreas Lücke vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, der auch dem Beirat der SHK ESSEN vorsteht.

Handwerk reagiert durchweg positiv

Auch die Sanitärbranche unterstützt den neuen Termin: „Eine SHK ESSEN im September 2022 ist konsequent - wir freuen uns auf einen wichtigen Branchentreff im nächsten Sommer!“, erklärt Volker Röttger, Leiter Marketing-Kommunikation bei Geberit. Für das Handwerk, das einen großen Teil der Besucher stellt, ist der neue Termin ebenfalls alles andere als eine Notlösung. Im Gegenteil: „Die bisherigen Rückmeldungen sind durch die Bank weg positiv. Kurz vor Beginn der Heizperiode werden viele Betriebe die Möglichkeit nutzen, sich auf der SHK ESSEN über neue Produkte zu informieren und diese vor Ort in Augenschein zu nehmen. Das ist eine perfekte Vorbereitung auf das Geschäft im folgenden Herbst und Winter“, erklärt Hans-Peter Sproten, Hauptgeschäftsführer im Fachverband SHK NRW, der ideeller Träger der SHK ESSEN ist.

Weitere Informationen: www.shkessen.de