Nach vier Jahren freut sich der Fachverband Sanitär Heizung Klima (SHK) Nordrhein-Westfalen endlich wieder auf eine begegnungsreiche und themenstarke SHK ESSEN 2022. Auf seinem Stand 2B03 in Halle 2 sind SHK-Unternehmer*innen, Ehrenamtsvertreter und Führungskräfte herzlich eingeladen vorbeizuschauen und sich rechtlichen, technischen und betriebswirtschaftlich Rat einzuholen.

„Sich nach der langen Abstinenz wieder zu sehen und die Branche für vier Tage an einem Ort kompakt erleben zu können, darauf freue ich mich persönlich am meisten, fasst Hans-Peter Sproten, Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes SHK NRW, zusammen. Außerdem betont er: „Die Branche steht aktuell stark im Fokus der Öffentlichkeit. Es gibt viel zu diskutieren: Die Schlagworte „Energiewende“, „Materialengpässe“ und „Logistikpauschale“ stehen dabei im Vordergrund. Da gilt es im Gespräch mit den Ausstellern, in Fachforen und im Rahmen von Veranstaltungen Lösungen zu finden.

Azubi-Lern-Tool – Das Ticket zum Gesellenbrief am Stand erleben

Das Azubi-Lern-Tool ist das digitale Werkzeug zur Überprüfung des Wissensstandes im Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker*in SHK. Aktuell ist es das Flaggschiff des Fachverbandes SHK NRW zur Sicherstellung eines hohen fachlichen Niveaus während der Ausbildungszeit.

Von den Grundlagen bis hin zum Stoff der Gesellenprüfung: Nach dem Motto „Hätten Sie es noch gewusst?“ stellen Interessierte am Stand des Fachverbandes ihr SHK-Wissen auf den Prüfstand und testen das Azubi-Lern-Tool. Keine Scheu: jedem Teilnehmer winkt die Chance auf einen Gewinn.

Monteurtage vermitteln von Dienstag bis Freitag Fachinfo satt

Aufgrund großer Beliebtheit lädt der Fachverband SHK NRW interessierte Monteure und Monteurinnen erneut zu einer besonderen Schulungsveranstaltung im Rahmen der SHK ESSEN 2022 ein: den Monteurtagen.

An allen vier Messetagen von 10:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr werden topaktuelle Inhalte vermittelt, die speziell auf Monteure zugeschnitten sind. Spätestens seit dem Hochwasser 2021 ist deutlich geworden, welche hohe Bedeutung dem Thema „Abwassertechnik“ zukommt. Darüber hinaus geht es um Trinkwasserinstallationen, und speziell den Faktor Hygiene, zu dem es regelmäßig fachliche Updates braucht. Gregor Hoffmann, technischer Referent bei Fachverband, beschreibt die Vorteile der kostenlosen Monteurtage so:“ Was wir inhaltlich vermitteln, das sind Fachinfos satt - herstellerneutral und zu hundert Prozent unabhängig. Als ein weiteres Bonbon haben wir die jährlich verpflichtende Sicherheitsunterweisung für Arbeiten an Gasinstallationen ins Programm integriert. Die hat man dann gleich mit abgehakt.“

Anmeldeschluss ist der 23. August 2022. Alle Infos zu den Monteurtagen stehen bereit unter www.shkessen.de/branchentreff/programm-foren/monteurtage.

AZUBI-Lounge bietet real und virtuell ein Berufsbild zum Anfassen

Den zentralen Themen „Ausbildung“ und „Fachkräftesicherung“ begegnet der Fachverband SHK NRW erneut mit der Einladung allgemeinbildender Schulen und Berufsschulen zur AZUBI-Lounge 2022. Unter dem Motto „Beruf mit Perspektive und Klimaverantwortung zum Anfassen“ wird die großzügig bemessene Fläche 2B04 in Halle 2 zum Treffpunkt rund um den dualen Ausbildungsberuf „Anlagenmechaniker*in für SHK-Technik“. Neben den Gesprächen mit Lehrlingswarten und einer Praktikumsbörse führt die Wissensrallye erneut über das Messegelände.

In diesem Jahr ganz neu: Mithilfe einer Virtual-Reality-Brille tauchen Jugendliche ein in eine Kundendienstsituation im SHK-Handwerk und probieren erste Handgriffe virtuell. Gleich nebenan bietet die SHK-Innung Essen die Möglichkeit, handwerkliches Geschick real an Montagewänden auszuprobieren. Zum lockeren Ausklang laden die Basketballkörbe auf der Lounge ein.

Messe-Freitag ist Erfahrungsaustausch für SHK-Profis: Im Fokus stehen Best-Practice-Beispiele aus dem Kollegenkreis zur Ausbildungswerbung. Los geht’s ab 9:30 Uhr auf der AZUBI-Lounge. Nähere Informationen zum Angebot für Betriebe, Innungen und Schulen gibt es unter www.shk-nrw.de/shk-essen-azubi-lounge

Treffpunkt Meisterschüler, SHK-Bildungsforum und LIA-Tagung bilden Rahmenprogramm

In diesem Jahr spricht der Fachverband mit einer Reihe von speziellen Veranstaltungen besondere Personengruppen an. Am Dienstag, den 6. September, informiert der „Treffpunkt Meisterschüler*innen“ die Klassen der Meisterschulen in NRW über wichtige Unterstützungsmöglichkeiten für den Weg in die Selbständigkeit.

Am Donnerstag, den 8. September, befasst sich das „SHK-Bildungsforum“ mit den Ausbildungsinhalten unseres Berufsbildes. Geladen sind Berufsberater, Ausbilder, Lehrlingswarte, Lehrer, Bildungsträger, Hochschulen und Institutionen.

Am Messefreitag, den 9. September, treffen sich die Mitglieder aller regionalen Installateurausschüsse Gas/Wasser zur landesweiten Tagung, um hochaktuelle Themen rund um die Gas- und Wasserversorgung zu besprechen.