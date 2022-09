Die Zeiten der standardisierten und schlichten Nasszellen sind vorbei. Das Badezimmer wird nicht länger stiefmütterlich behandelt und rückt in den Fokus der Planer:innen und Inneneinrichter:innen. Getreu dem Trend „Individualisierung und Personalisierung“ und dem Messe-Motto „Wir bringen Farbe ins Bad“, hat PUK Duschkabinen Variationen von Gestaltungsmöglichkeiten der Duschkabine gezeigt. Ob Änderung der Profilfarbe, Einsatz von Sondergläsern, Griffwechsel, Zuschnitt der Duschwanne, Digitaldruck und Lasergravur auf Glas und die herausragenden Qualitäten des Zuschnitts von PUK Duschkabine sorgen dafür, dass kaum ein Wunsch der Kunden unerfüllt bleiben muss. Durch Duschkabinen nach Maß ist es möglich mit PUK Duschkabinen ein individuelles Einzelstück zu designen.

Vielen Dank für all die inspirierenden und anregenden Gespräche und Kontakte. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, denn vom 19. Bis zum 22. März 2024 werden auch wir wieder mit einem Messestand bei der SHK Essen dabei sein.

Wir werden unsere Exponate in diesem Jahr nochmal auf der GET Nord vom 17. Nis 19. November in Hamburg präsentieren. Kommen Sie doch am Stand A1.432 vorbei und überzeugen Sie sich von unserem Angebot.