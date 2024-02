SHK+E ESSEN: COSMO mixt Produktneuheiten mit Prozessvereinfachern

Der Mix macht’s: Ein Spruch, der häufig verwendet wird, in der Heizungsbranche aber besondere Bedeutung gewinnt. Auf dem COSMO Messestand reicht dieser Mix von der Vielfalt an vorgestellten Produkten bis zum Getränk an der Bar. Der Systemanbieter präsentiert sich in Halle 1, am Stand B37, auf knapp 150 Quadratmetern.