Danfoss stellt auf der SHK+E Essen 2024 sein Lösungsportfolio für die Dekarbonisierung im Wohn- und Zweckbau sowie in der Fernwärme vor. Schwerpunkte des Messeauftritts sind Lösungen für die Heizungsregelung in Wohn- und Zweckbauten, Kompaktübergabestationen und Softwareanwendungen für die Planung, Simulation, Überwachung und Regelung intelligenter Fernwärmesysteme.

Wärme- und kältetechnische Lösungen für die Dekarbonisierung im Wohn- und Zweckbau sowie in der Fernwärme – das ist der Fokus des Danfoss Messeauftritts auf der SHK+E Essen 2024 (19. bis 22. März in Essen, Halle 3, Stand C15). Ergänzt wird der Messeauftritt durch vielfältige Kontaktoptionen und ein Tischkicker-Spiel für Standbesucher.

Präzise Thermostatlösungen für Heizkörper- und Fußbodenheizungssysteme

Im Bereich Wohnbau zeigt Danfoss eine innovative Serie selbsttätiger Thermostatköpfe, bestehend aus den gasgefüllten Modellen Aero und Aveo sowie den flüssigkeitsgefüllten Modellen React und Redia. Sie zeichnen sich durch höchste Regelgenauigkeit (CA = 0,2 K nach EN 215) sowie eine bisher unerreichte Reaktionsgeschwindigkeit von zehn und zwölf (gasgefülltes Balgelement) bzw. 15 und 18 Minuten (flüssigkeitsgefülltes Balgelement) aus. Damit steht eine leistungsstarke Lösung für den unkomplizierten Austausch von veralteten Thermostatköpfen zur Verfügung, die bei flächendeckendem Einsatz ein erhebliches Energie-Einsparpotenzial erschließen würde. Darüber hinaus hat Danfoss mit den intelligenten Regelungssystem Eco (für Heizkörperanlagen) und Icon2 (für Fußbodenheizungen) sowie der cloudbasierten Steuerungsplattform Ally (für beide Heizungstypen) gleich drei Smart-Heating-Lösungen mit an Bord, die bei Heizsystemen mit bis zu 20 Heizkörpern bzw. Heizkreisen einen automatischen hydraulischen Abgleich realisieren. Sie tragen damit entscheidend zu einer optimalen Wärmeenergienutzung und der Reduktion von CO 2 -Emissionen im Gebäudesektor bei.

Plug & Play Lösungen für die Heizungsoptimierung in Mehrfamilienhäusern

Im Bereich Mehrfamilienhäuser stehen schnell und einfach zu installierende Plug & Play-Lösungen im Mittelpunkt. So wird für den Gas Exit im Bestand die überarbeitete EvoFlat RENO II Wohnungsstation vorgestellt, die ohne spezielle Umbaumaßnahmen jetzt noch einfacher am Platz der alten Gastherme installiert werden kann und für klassische Zentralheizungen wie Wärmepumpen, Nah- oder Fernwärme oder Kesselanlagen mit Pufferspeicher geeignet ist. Als Lösung für den Neubau ist die installations- und wartungsfreundliche EvoFlat 4.0 PRO Wohnungsstation zu sehen. Sie ist mit einer elektronischen Regelung für die Trinkwassererwärmung und die Beheizung bzw. Reglung der Wohnung ausgestattet. Nach wie vor kann die Station auch an fertig verdrahteten Heizkreisverteilern angeschlossen werden. Neben den Wohnungsstationen präsentiert Danfoss außerdem die vormontierten UnoFloor Fußbodenheizungs-Verteilerstationen, die durch anschlussfertige, feinabgestimmte Regelungskomponenten die übliche Installationszeit um rund 1,5 Stunden verkürzen.

Sets zur druckunabhängigen Regelung von Heiz- und Kühldecken im Zweckbau

Schwerpunkt im Zweckbau-Bereich sind planungsfreundliche Set-Lösungen zur druckunabhängigen Regelung von Heiz- und Kühldecken. Die steckerfertigen Sets umfassen die 6-Wege-Motorumschaltventile NovoCon® ChangeOver6 Flexo sowie die druckunabhängigen AB-QM 4.0 Flexo Regelventile mit NovoCon® S Antrieb. Sie lassen sich über BACnet MS/TP oder Modbus RTU in die Gebäudeleittechnik integrieren und übernehmen alle Funktionen für einen effizienzoptimierten Heiz- und Kühldeckenbetrieb, darunter auch einen präzisen dynamischen hydraulischen Abgleich. Außerdem werden am Messestand das manuelle Strangregulierventil LENO™ MSV-D und das Partnerventil ASV-D vorgeführt.

Lösungen für hocheffiziente Fernwärmesysteme

Im Fernwärmesegment präsentiert Danfoss seine Leanheat Softwaresuite für die Planung, Simulation, Überwachung und Regelung intelligenter Fernwärmesysteme sowie seine Titan Software zur Anpassung der Übergabestation-Regelparameter an dynamische Netzgegebenheiten. Ergänzend dazu können sich Besucher am Messestand über die VXe Solo HWP und VXe SLS Kompaktübergabestationen für Fern- und Nahwärmeanschlüsse sowie die neue Generation der Virtus Druck- und Durchflussregler informieren, die in Fernwärme- und Fernkältesystemen einen präzisen hydraulischen Abgleich und damit eine akkurate Temperaturregelung ermöglichen.