SHK Deutschland, einer der führenden Großhändler für Sanitär, Heizung und Klima im norddeutschen Raum, sieht sich trotz externer Herausforderungen gut gerüstet für weiteres Wachstum und eine strategische Expansion in weitere Regionen.

Das Unternehmen ist wie die Branche insgesamt in den zurückliegenden Monaten nicht von den Folgen der herausfordernden Situation im Großhandel für Sanitär, Heizung und Klima verschont geblieben. Während der externe Kostendruck hoch ist, lässt eine positive Dynamik im Gesamtmarkt noch auf sich warten, erklärte Frank Hasselmann, Managing Director SHK Deutschland.

In dieser Situation ist es unumgänglich, die operativen Kosten und personellen Kapazitäten zu überprüfen und, wo notwendig, auf diese Gegebenheiten hin neu auszurichten. Über jetzt erforderliche Personalanpassungen, die Auswirkungen auf insgesamt rund 60 Mitarbeitende bei SHK Deutschland haben, werden die betroffenen Mitarbeitenden in persönlichen Gesprächen informiert.

Frank Hasselmann: „Ich bedauere, dass es in der aktuellen Situation keine Alternative zu diesen Personalmaßnahmen gibt. Allen, die mit ihrer Arbeit in der Vergangenheit zum Erfolg von SHK Deutschland beigetragen haben, danke ich sehr für ihr Engagement. Zugleich bin ich davon überzeugt, dass wir mit den ergriffenen Maßnahmen zur Senkung der Kosten und zur Modernisierung unserer Strukturen auf dem besten Weg sind, unser Unternehmen wirtschaftlich noch stärker aufzustellen. Wir haben alle Voraussetzungen, um unser Potenzial im deutschen Markt voll zu entfalten. Mit einem klaren Fokus auf Service, Flexibilität und Kundennähe werden wir gezielt zukünftige Wachstumschancen nutzen.“

Die jetzt erforderliche Kostendisziplin steht dem Ziel des weiteren Wachstums in Deutschland über den Norden hinaus nicht entgegen, erklärte Hasselmann weiter. „Wir freuen uns, mit unserer Muttergesellschaft BME und unseren Gesellschaftern bei der Blackstone Group so starke Partner zu haben – mit den Mitteln, die es braucht, um strategisch und langfristig zu denken und mit ruhiger Hand zu handeln“, sagte Hasselmann, der seit Anfang April 2025 als neuer Managing Director das Management Team von SHK Deutschland führt.

„In den zurückliegenden knapp 100 Tagen habe ich viel und intensiv mit unseren Kunden, unseren Mitarbeitenden und unseren strategischen Partnern gesprochen. Besonders beeindruckt hat mich dabei eine Haltung, die von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt geprägt ist, auch wenn die Zeiten herausfordernd sind. Bei SHK Deutschland haben wir mit der Detering-Gruppe, der Paulsen-Gruppe und der Bergmann & Franz Gruppe traditionsreiche Unternehmen mit tief verankerten Kundenbeziehungen, die teilweise über eine mehr als 100-jährige Geschichte verfügen.“

Die Prioritäten bei SHK Deutschland sind im Hinblick auf die weitere Intensivierung der Kundenbeziehungen klar gesetzt:

Flexibilität und Kundennähe als Basis für strategische Partnerschaften;

beste Verfügbarkeit, beste Logistik, bester Service für das Handwerk, damit die richtige Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist;

verstärkte Digitalisierung zur Vereinfachung und Verbesserung von Prozessen.

Gerade im Bereich der logistischen Prozesse hat SHK Deutschland in den zurückliegenden Monaten wichtige Verbesserungen erzielt, erklärte Dr. Jan Schneider, Director Supply Chain SHK Deutschland: „Unsere großen Distribution Center in Seevetal und Oberkrämer funktionieren nach dem Ende der Anlaufphase reibungslos. Die Automatisierungen sind bestmöglich aufgesetzt und sichern die Verfügbarkeit von mehreren 10.000 Artikeln. Die Kundenprozesse greifen gut ineinander. Damit haben wir in der Logistik und Warenverfügbarkeit im Norden Deutschlands einen neuen Standard gesetzt.“