Die SHK Mitglieder konzentrieren ihren Einkauf weiter und bescheren den Lieferantenpartnern, dem Genossenschaftsverbund und somit sich selbst im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzzuwachs von circa 8 Prozent. Für die Nr. 1 der SHK Handwerkskooperationen im Be­reich des zentralregulierten Umsatzes wieder eine weitere positive Entwicklung. Zusätzlich freut sich die SHK mit Grundfos, der wedi GmbH, der Günther Zierath GmbH sowie der Marke Erlau von der RUD Gruppe weitere namhafte Hersteller in ihren Reihen zu haben.

Die SHK eG baut ihr Lieferantenportfolio in allen Bereichen kontinuierlich aus. Mit Grundfos, dem weltweit führenden Hersteller für Pumpen und Pumpsysteme und der wedi Gruppe als führenden Hersteller von Dusch- und Bausystemen in Europa und Nordamerika, begrüßte die SHK vor einiger Zeit zwei starke Marke­tingpartner im dreistufigen Vertrieb. Darüber hinaus kamen mit der seit 40 Jahren erfolgreich am Markt agierenden deutschen Spiegelmanufaktur, der Günther Zierath GmbH sowie der RUD Gruppe und ihrer Spit­zenmarke Erlau zwei weitere bedeutende Hersteller hinzu. „Wir, die gesamte SHK eG, entwickeln uns in allen Bereichen positiv weiter - das macht sich nicht nur in unseren Umsatzzahlen bemerkbar. Dank unserer Lie­ferantenpartner, die die SHK als starken Verbundpartner schätzen und unserer wirtschaftlich gut aufgestell­ten Mitgliedsbetriebe sowie der Tatsache, dass unsere Branche als systemrelevant gilt und wir somit wie andere Branchen keine Auftragseinbußen zu erleiden hatten, bewältigten wir das Geschäftsjahr 2020 aus­gesprochen gut. Bei uns zählt die Synergie der Gemeinschaft. Geht es unseren Mitgliedern gut, ist das auch für unsere Lieferantenpartner Früchte tragend. Deswegen unternehmen wir zahlreiche Aktivitäten, um die­ses funktionierende Partnerschaftsgefüge zu untermauern“, erklärt Sven Mischel, Vorstandsvorsitzender der SHK.

Die SHK eG schloss das Jahr 2020 mit einem Zuwachs von circa 8 Prozent ab und ist damit Nummer Eins der SHK Handwerkskooperationen im zentralregulierten Umsatz. Die Umsatzentwicklung des SHK Verbundes, die sich über die letzten Jahre konstant positiv entwickelt hat, setzt somit am Markt Signale des Wachstums und der Kontinuität. Für die Geschäftsführerin der Zierath Premium-Spiegelmanufaktur, Alina Zierath, be­deutet die Zusammenarbeit mit der SHK eG gemeinsam die Weichen für die Zukunft zu stellen und sich auf Augenhöhe zu begegnen: „Mit der Handwerkskooperation SHK eG haben wir seit Februar dieses Jahres ei­nen starken Partner für unseren neuen Vertriebsweg direkt an das Handwerk als Teil der Mehrstufigkeit gefunden und sind begeistert, dass der Start so reibungslos und schnell funktioniert hat. Ein partnerschaft­licher sowie regelmäßiger Austausch macht dabei nicht nur Spaß, sondern gibt uns das Gefühl, gemeinsam das Ziel zu erreichen, die Marke Zierath beim Fachhandwerk noch bekannter zu machen. Darauf freuen wir uns schon sehr.“