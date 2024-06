Wirkungsvolle Führung will mehr: Sie will Ziele erreichen – statt nur Projekte zu managen. Sie will Mitarbeiter motivieren, sich eigenständig im Sinne des Unternehmens und der Aufgabe zu engagieren, statt nur Aufträge abzuarbeiten und alles andere nach „oben“ zu delegieren. Sie will Projektleiter und Obermonteure auf den Baustellen zu Führungsteams entwickeln, die Aufträge erfolgreich bearbeiten.

Inhalte:

Rollenverständnis als Führungskraft

Rollenklarheit für Mitarbeiter und Führung

Werte in der Führung: Klarheit, Fairness, Vertrauen

Führen und Macht

Persönliche Führungstendenzen

Führungsstile situativ einsetzen

Vorbildfunktion

Kommunikationstraining

Aktiv Zuhören – Feedback Kultur – Klare Ansage

Überzeugungskraft verbal - nonverbal

Konfliktmanagment - Gewinnen statt watschen

Menschen und Sache trennen

Persönliche Arbeitsmethoden

Zeitplanung und Prioritäten setzen

Entscheiden und kommunizieren

Umgang mit Stress und Druck

Eigenmotivation

Führung von Arbeitsgruppen

Führung und Motivation

Ziele vereinbaren, Ziele setzen - Mitarbeiter individuell führen

Organisation von Besprechungen

Arbeitsanweisungen und Regeln

Kritik und Anerkennung

Referent: Jürgen Schuster, Unternehmensberater für Unternehmensführung und Supervision

Datum: Do. 27.06.2024 18:00 Uhr – Sa. 29.06.2024 14:00 Uhr

Ort: nh Hotel Mannheim, Seckenheimer Str. 146, 68165 Mannheim

Zielgruppen:

Inhaber/Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter im Kundendienst, Ingenieure, Techniker und Meister, Projektleiter sowie Quereinsteiger, die mit der Ausführung und Bauleitung von technischen Gebäudeausrüstungen betraut sind

Unterlagen:

Die Teilnehmer erhalten und erarbeiten sich praxisgerechte Unterlagen, die unmittelbar für den Einsatz übernommen werden können.

Investition:

790,- € für shk-aktiv² AK-Mitglieder (Nicht-Mitglieder 890,- €)

zzgl. Tagungspauschale, Übernachtung u. MwSt.

LINK ZUR ANMELDUNG: www.addevent.com/event/dT20507618