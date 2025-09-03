SHK-AKTION: Luftentfeuchter von Wood’s by FAWAS
Luftentfeuchter gehören zur Grundausstattung für ein gesundes Raumklima. Sie sorgen zuverlässig für den Schutz vor Schimmel, Bauschäden und muffiger Luft – und bieten Ihnen als Installateur attraktive Umsatzchancen! Ob kompakt, leistungsstark oder besonders vielseitig – für jedes Einsatzgebiet gibt es das passende Modell.
Folgende Modelle sind im Aktionszeitraum nur für Sie zu attraktiven Preisen verfügbar:
• MRD10G – optimal für Badezimmer bis 40m²
• MRD20G – optimal für Badezimmer bis 70m²
• AD 30 – optimal für Wohnräume
• SW45FB – optimal für Kellerräume
• LD44 – optimal für Wäschetrocknung
Vorteile für das SHK-Handwerk:
• Attraktive Einkaufspreise
• Übersichtliche Modellstruktur nach Einsatzgebiet
• Einfache Beratung durch Icon-Konzept
• Weniger Rückfragen & Reklamationen
Exklusive Rabattcodes für SHK-Profis:
Auf unserer Aktionsseite erhalten Sie persönliche Rabattcodes, mit denen Sie die Aktionsgeräte zu deutlich reduzierten Preisen bestellen können.
🔧 Jetzt informieren, Vorteil sichern und trockene Luft liefern – solange der Vorrat reicht!