Feuchtigkeit in Wohn- oder Kellerräumen? Kein Problem – mit den Luftentfeuchtern des schwedischen Marktführers Wood‘s bietet FAWAS den SHK-Profis jetzt exklusive Aktionsangebote, die sich sehen lassen können!

Luftentfeuchter gehören zur Grundausstattung für ein gesundes Raumklima. Sie sorgen zuverlässig für den Schutz vor Schimmel, Bauschäden und muffiger Luft – und bieten Ihnen als Installateur attraktive Umsatzchancen! Ob kompakt, leistungsstark oder besonders vielseitig – für jedes Einsatzgebiet gibt es das passende Modell.

Folgende Modelle sind im Aktionszeitraum nur für Sie zu attraktiven Preisen verfügbar:

• MRD10G – optimal für Badezimmer bis 40m²

• MRD20G – optimal für Badezimmer bis 70m²

• AD 30 – optimal für Wohnräume

• SW45FB – optimal für Kellerräume

• LD44 – optimal für Wäschetrocknung

Vorteile für das SHK-Handwerk:

• Attraktive Einkaufspreise

• Übersichtliche Modellstruktur nach Einsatzgebiet

• Einfache Beratung durch Icon-Konzept

• Weniger Rückfragen & Reklamationen

Exklusive Rabattcodes für SHK-Profis:

Auf unserer Aktionsseite erhalten Sie persönliche Rabattcodes, mit denen Sie die Aktionsgeräte zu deutlich reduzierten Preisen bestellen können.

🔧 Jetzt informieren, Vorteil sichern und trockene Luft liefern – solange der Vorrat reicht!

👉 Zur Aktionsseite mit allen Details und Highlights