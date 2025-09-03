03.09.2025  Pressemeldung Alle News von FAWAS

SHK-AKTION: Luftentfeuchter von Wood’s by FAWAS

Feuchtigkeit in Wohn- oder Kellerräumen? Kein Problem – mit den Luftentfeuchtern des schwedischen Marktführers Wood‘s bietet FAWAS den SHK-Profis jetzt exklusive Aktionsangebote, die sich sehen lassen können!

Luftentfeuchter gehören zur Grundausstattung für ein gesundes Raumklima. Sie sorgen zuverlässig für den Schutz vor Schimmel, Bauschäden und muffiger Luft – und bieten Ihnen als Installateur attraktive Umsatzchancen! Ob kompakt, leistungsstark oder besonders vielseitig – für jedes Einsatzgebiet gibt es das passende Modell.

Folgende Modelle sind im Aktionszeitraum nur für Sie zu attraktiven Preisen verfügbar:
MRD10G – optimal für Badezimmer bis 40m²
MRD20G – optimal für Badezimmer bis 70m²
AD 30 – optimal für Wohnräume
SW45FB – optimal für Kellerräume
LD44 – optimal für Wäschetrocknung

Vorteile für das SHK-Handwerk:
• Attraktive Einkaufspreise
• Übersichtliche Modellstruktur nach Einsatzgebiet
• Einfache Beratung durch Icon-Konzept
• Weniger Rückfragen & Reklamationen

Exklusive Rabattcodes für SHK-Profis:
Auf unserer Aktionsseite erhalten Sie persönliche Rabattcodes, mit denen Sie die Aktionsgeräte zu deutlich reduzierten Preisen bestellen können.

🔧 Jetzt informieren, Vorteil sichern und trockene Luft liefern – solange der Vorrat reicht!

👉 Zur Aktionsseite mit allen Details und Highlights

FAWAS GmbH
FAWAS GmbH
SAUBERE GESUNDE LEBENSRÄUME
Vogelsangstr. 26/2B
72581 Dettingen an der Erms
Deutschland
Telefon:  07123 - 9618-20
www.fawas.de
