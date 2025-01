Die SFA Gruppe präsentiert auf der ISH in Frankfurt ihr umfangreiches Portfolio mit Lösungen für alle Phasen des Wasserkreislaufs – vom Sammeln, Pumpen und Fördern von Wasser über die Nutzung im Badezimmer bis hin zur nachhaltigen Wasseraufbereitung. Mit über 65 Jahren Erfahrung und mehreren Werksstandorten in Frankreich, Deutschland und Italien zeigt die Gruppe unter dem Leitmotiv „Shaking up water“ zukunftsorientierte Systeme: smarte Lösungen von Sanibroy, leistungsstarke Technik von Zehnder Pumpen sowie barrierearme und zugleich stilvolle Dusch- und Badlösungen von Kinedo. Zudem gibt die Gruppe Einblick in die zirkulare Abwasserbehandlung mit SFA enviro.

Seit der Einführung des bahnbrechenden „Sanibroyeur“ im Jahr 1958, einer Kleinhebeanlage für die Installation von Sanitäranlagen ohne direkten Abwasseranschluss, hat sich die SFA Gruppe zu einem führenden Anbieter in allen Segmenten des Wasserkreislaufs entwickelt. Heute ist sie in den Bereichen Pumpenlösungen für private, gewerbliche und öffentliche Anwendungen, Dusch- und Wellnesssysteme sowie Abwasserbehandlung aktiv. Auf der ISH zeigt die SFA Gruppe unter dem Leitmotiv „Shaking up water“ ihre Bandbreite und internationale Ausrichtung. Im Fokus stehen die Marken aus dem deutschsprachigen Raum: Sanibroy, Kinedo und –– erstmals unter dem Dach der SFA – Zehnder Pumpen. Kinedo präsentiert sich in diesem Jahr nicht wie gewohnt separat in Halle 3, sondern gemeinsam mit den anderen SFA-Marken, um praxisorientierte Anwendungen im Zusammenspiel anschaulich zu demonstrieren.

Produkt-Highlights im Überblick

Altersgerechte Dusch- und Bad-Lösungen von Kinedo

Die SFA Gruppe stellt mit Kinedo barrierearme Lösungen vor, die durch einfache Installation, Sicherheit und stilvolles Design überzeugen. Highlights sind die Komplett-Duschkabine Kinemagic, die 2-in-1-Lösung Duo sowie extraflache Duschwannen in Kombination mit Kinewall Design Wandpaneelen. Die Systeme sind flexibel und können schnell an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden.

Saugpumpe von Sanibroy für bodengleiche Duschen an nahezu jedem Ort

Ergänzend zeigt Sanibroy mit der Sanifloor+ Saugpumpe eine ideale Lösung, die selbst bodengleiche Duschen bei schwierigen baulichen Bedingungen ohne direkten Zugang zu einem Abwasserfallrohr ermöglicht. Ein Funk-Kommunikationssystem erleichtert die Installation, und Varianten für Fliesenböden, extraflache Duschwannen und Wedi® Duschelemente sorgen für Flexibilität. Die Auslagerung der elektrischen Bauteile schützt vor Feuchtigkeit und damit vor elektrischen Gefährdungen.

Lösungen von Zehnder Pumpen für Entwässerung und Druckerhöhung

Zehnder Pumpen präsentiert zwei neue Hebeanlagen VersaCut und VersaLift. Die Kleinhebeanlage VersaCut für Fäkalien bietet frontalen Zulauf für den direkten Toilettenanschluss und einen seitlichen Zulauf für die Installation hinter einer Vorwand sowie ein leistungsstarkes Schneidwerk. VersaLift eignet sich optimal für die Entwässerung unterschiedlichster Schmutzwasserquellen. Beide Modelle zeichnen sich durch eine wartungsfreundliche Konstruktion, modernes Design und einen integrierten Alarm aus.

Für energieeffiziente Druckerhöhung sorgt die neue HomeBox Eco, die mit Permanentmagnetmotor und Frequenzsteuerung auch Warmwasser bis 75°C bewältigt.

Sanibroy Pumpstationen mit innovativer Radartechnologie

Eine weitreichende Innovation erwartet die Besucher im Bereich Pumpstationen: Eine neue Radartechnologie ermöglicht präzise Füllstandsmessungen mit einer Genauigkeit von bis zu 2 Millimetern. Das fortschrittliche System gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Pumpenauslösung und überzeugt durch einfache Installation und Wartung. Ab April 2025 wird die Radartechnologie mit den Pumpstationen Sanifos 610 und Sanifos 1300 erhältlich sein und neue Standards in der Pumpentechnologie setzen.

Innovation von Sanibroy: Die Füllstandsmessung bei Pumpstationen erfolgt mittels innovativer Radartechnologie auf Basis elektromagnetischer Wellen. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Komfort und Hygiene: Dusch-WC Saniwash von Sanibroy

Neu im Portfolio ist das wandhängende Dusch-WC Saniwash von Sanibroy, das höchste Ansprüche an Komfort- und Hygiene erfüllt. Es bietet zahlreiche Funktionen wie individuell einstellbarer Wasserdruck, r egulierbare Temperatur und verschiedene Reinigungsmodi sowie Komfortmerkmale wie Nachtlicht, automatische Düsenreinigung, Entkalkung und UV-Sterilisation. Die Bedienung erfolgt intuitiv über Fernbedienung oder einen seitlichen Knopf. Höchste Sicherheitsstandards garantiert die Konformität mit der DIN EN 1717.

Neue Produktgruppe zur Regen- und Klarwassernutzung

Mit der „Clearwater Range“ erweitert SFA sein Portfolio gezielt um innovative Lösungen zur nachhaltigen Wassernutzung. Die neue Produktgruppe umfasst rund 30 Systeme in fünf Kategorien: Gartenpumpen, Druckerhöhungspumpen, Hauswasserwerke, Brunnenpumpen und vollautomatische Regenwassernutzungsanlagen, ergänzt durch individuell anpassbares Zubehör. Die Entwicklung dieser Systeme ist für den Pumpenspezialisten eine konsequente Weiterführung seines Know-hows und eine zukunftsweisende Antwort auf die Anforderungen an Nachhaltigkeit.

Nachhaltige Wasseraufbereitung mit SFA enviro

An prominenter Stelle auf dem Messestand präsentiert die Gruppe den Bereich SFA enviro, der weltweit ein breites Portfolio für die kommunale und industrielle Abwasserbehandlung bereitstellt. Von der Vorbehandlung bis zum Schlammmanagement bietet SFA enviro umfassende Lösungen für die Klärtechnik, einschließlich Systemen zur Trennung, Reinigung und Verdichtung von Abwasser.

Service und Nachhaltigkeit im Fokus

Auf der ISH stellt die SFA ihr breites Produktspektrum vor und rückt dabei ihre Servicequalität in den Fokus, die gezielt auf die Bedürfnisse von Fachhandel, Planern und Installateuren abgestimmt ist: „Unser Erfolg basiert auf einer engen Partnerschaft mit unseren Kunden“, erklärt Gunnar Modreker, Country-Manager für die D-A-CH-Region. „Mit hoher Lieferfähigkeit, umfassenden Produktdaten und einem starken Partnernetzwerk bieten wir maximale Zuverlässigkeit – von der Produktauswahl bis zum After-Sales-Service.“

Die SFA Gruppe zeigt auf der ISH auch, wie eine klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit diesen partnerschaftlichen Ansatz ergänzt. Langlebige, wartungsfreundliche Produkte und optimierte Ressourcennutzung tragen zu einer zukunftsfähigen Wassernutzung bei.

Besuchen Sie die SFA Gruppe auf der ISH 2025 in Frankfurt:

17.bis 21. März 2025

Halle 9, Stand E42