23.12.2025  Stellenangebot Alle News von SFA Sanibroy

SFA Sanibroy sucht Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) für Stuttgart, Freiburg, Ulm/Aalen, Bodenseeregion

Die SFA Deutschland GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen und Teil der weltweit vertretenen französischen SFA-Gruppe. Als Erfinder der Kleinhebeanlage mit Schneidwerk ist SFA mit der Marke Sanibroy heute Marktführer auf diesem Gebiet und vertreibt ein breites Sortiment an Pumpen, Hebeanlagen und Fettabscheidern sowie Duschen und Wannen der Marke Kinedo.

Unsere führende Rolle in der Branche haben wir vor allem unserer Innovationsstärke zu verdanken. So stehen unsere Lösungen für Qualität und technisches Know-How, bestmöglichen Komfort und einfache Installation. Im täglichen Miteinander stehen wir für Loyalität, Zuverlässigkeit und gegenseitiges Vertrauen.

Zum weiteren erfolgreichen Ausbau unserer Kundenbeziehungen suchen wir einen branchenerfahrenen

Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) für den Raum Stuttgart, Freiburg, Ulm/Aalen, Bodenseeregion

Ihre Aufgaben

  • Eigenverantwortliche Betreuung bestehender Kunden und Vertriebspartner aus der SHK-Branche in enger Zusammenarbeit mit regionalem Verkaufsleiter und Vertriebsinnendienst
  • Beratung und Schulung der Mitarbeiter in Handel und Handwerk
  • Begleitung von regionalen Fachmessen und Veranstaltungen.
  • Business Development durch Gewinnung neuer Kunden und Ausweitung des Markensortimentes beim Sanitärgroßhandel und Handwerk
  • Beobachtung des Markt- und Wettbewerbsumfeld, Kommunizieren neuer Trends und technischer Anforderungen Ihrer Kunden

Ihre Qualifikationen

  • Kaufmännische oder technische Ausbildung
  • Berufserfahrung im Verkaufsaußendienst – idealerweise im SHK-Bereich
  • Nachweisliche Vertriebs- und Akquisitionsstärke
  • Sehr gute Kontakte zu den relevanten Entscheidern im Sanitärgroßhandel
  • Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Spaß am aktiven Verkaufen
  • Fähigkeit persönliche, langfristige Beziehungen zu den Vertriebspartnern aufzubauen

Unser Angebot

  • Unbefristeter Vertrag
  • Interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
  • Arbeiten in mittelständischem Unternehmen der SHK-Branche
  • Attraktive, wettbewerbsfähige Vergütung und Dienstwagen zur privaten Nutzung
  • Optionale betriebliche Altersversorgung,
  • Weiterbildungsmöglichkeiten durch regelmäßige interne und externe Trainings
  • Firmenevents, Firmen-Fitness-Pass zur bundesweiten Nutzung
  • Business-Bike Leasing

Ihre Bewerbung

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, letzte Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an bewerbung@sanibroy.de oder bewerben Sie sich über das nachfolgende Online Bewerbungs-Formular.

Gemeinsam Ziele erreichen, Erfolge im Team feiern: So macht die Arbeit Freude. Erleben Sie SFA. Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt bewerben

SFA Sanibroy GmbH
SFA Sanibroy GmbH
Waldstr. 23 Gebäude B5
63128 Dietzenbach
Deutschland
Telefon:  06074 309280
www.sanibroy.de
Anzeigen
Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV)
SANHA GmbH & Co. KG
Duka AG
FAWAS GmbH
Artweger GmbH. & Co. KG

DESTATIS:

23.12.2025

Importpreise im November 2025: -1,9 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

23.12.2025

Preise für Wohnimmobilien im 3. Quartal 2025: +3,3 % zum Vorjahresquartal
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.12.2025

Großhandelspreise im November 2025: +1,5 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung