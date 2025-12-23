Die SFA Deutschland GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen und Teil der weltweit vertretenen französischen SFA-Gruppe. Als Erfinder der Kleinhebeanlage mit Schneidwerk ist SFA mit der Marke Sanibroy heute Marktführer auf diesem Gebiet und vertreibt ein breites Sortiment an Pumpen, Hebeanlagen und Fettabscheidern sowie Duschen und Wannen der Marke Kinedo.

Unsere führende Rolle in der Branche haben wir vor allem unserer Innovationsstärke zu verdanken. So stehen unsere Lösungen für Qualität und technisches Know-How, bestmöglichen Komfort und einfache Installation. Im täglichen Miteinander stehen wir für Loyalität, Zuverlässigkeit und gegenseitiges Vertrauen.

Zum weiteren erfolgreichen Ausbau unserer Kundenbeziehungen suchen wir einen branchenerfahrenen

Gebietsverkaufsleiter (m/w/d) für den Raum Stuttgart, Freiburg, Ulm/Aalen, Bodenseeregion

Ihre Aufgaben

Eigenverantwortliche Betreuung bestehender Kunden und Vertriebspartner aus der SHK-Branche in enger Zusammenarbeit mit regionalem Verkaufsleiter und Vertriebsinnendienst

Beratung und Schulung der Mitarbeiter in Handel und Handwerk

Begleitung von regionalen Fachmessen und Veranstaltungen.

Business Development durch Gewinnung neuer Kunden und Ausweitung des Markensortimentes beim Sanitärgroßhandel und Handwerk

Beobachtung des Markt- und Wettbewerbsumfeld, Kommunizieren neuer Trends und technischer Anforderungen Ihrer Kunden

Ihre Qualifikationen

Kaufmännische oder technische Ausbildung

Berufserfahrung im Verkaufsaußendienst – idealerweise im SHK-Bereich

Nachweisliche Vertriebs- und Akquisitionsstärke

Sehr gute Kontakte zu den relevanten Entscheidern im Sanitärgroßhandel

Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Spaß am aktiven Verkaufen

Fähigkeit persönliche, langfristige Beziehungen zu den Vertriebspartnern aufzubauen

Unser Angebot

Unbefristeter Vertrag

Interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung

Arbeiten in mittelständischem Unternehmen der SHK-Branche

Attraktive, wettbewerbsfähige Vergütung und Dienstwagen zur privaten Nutzung

Optionale betriebliche Altersversorgung,

Weiterbildungsmöglichkeiten durch regelmäßige interne und externe Trainings

Firmenevents, Firmen-Fitness-Pass zur bundesweiten Nutzung

Business-Bike Leasing

Ihre Bewerbung

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, letzte Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an bewerbung@sanibroy.de oder bewerben Sie sich über das nachfolgende Online Bewerbungs-Formular.

Gemeinsam Ziele erreichen, Erfolge im Team feiern: So macht die Arbeit Freude. Erleben Sie SFA. Wir freuen uns auf Sie!

