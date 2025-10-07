SFA Sanibroy, Spezialist für Pumpentechnologie, hat seinen Internetauftritt grundlegend überarbeitet. Fachhändlern, Installateuren, Planern und Privatkunden steht damit eine Website zur Verfügung, die Informationen und Services entlang aller Projektphasen bündelt. Handel, Installateure und Planer finden ab sofort auch digital umfangreiche, praxisnahe Unterstützung von der Auswahl über die Planung und Inbetriebnahme bis hin zum Austausch eines Produktes.

Klare Struktur für alle Zielgruppen

Allen Zielgruppen bietet die Website eine übersichtliche und praxisgerechte Darstellung von Lösungen, Technologien und Produkten. Ergänzend finden die einzelnen Zielgruppen vertiefende Inhalte, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. So erhalten Händler und Installateure Broschüren, Planungstools sowie Artikelstammdaten an zentraler Stelle. Architekten und Planer greifen direkt auf aktuelle Ausschreibungstexte zu.

Persönliche Beratung und digitale Unterstützung

Regionale Ansprechpartner beraten weiterhin individuell zu Einbausituationen, Systemanforderungen und Wartungsaspekten. Neu ist die erweiterte digitale Unterstützung: Mit dem Online-Tool „SFA PumpSelect“ können Fachpartner die passende Lösung anhand relevanter Parameter finden. Für komplexe Aufgabenstellungen steht zudem ein Auslegungsformular bereit, auf dessen Basis die Fachberater auch Sonderlösungen entwickeln. So greifen persönliche Expertise und digitale Services ineinander.

Produkte und Daten im Fokus

Filtermöglichkeiten – etwa nach Art des anfallenden Wassers, Förderleistung, Förderhöhe, oder Schneidradtyp – erleichtern die Auswahl und führen Nutzer schnell zur passenden Lösung. Ergänzend stellt ein neuer Produktvergleich die Merkmale von bis zu vier Anlagen parallel dar. Geprüfte Artikelstammdaten nach Datenqualitätsrichtlinien (DQR) sind direkt über SHK Connect und Open Datacheck (ODC) abrufbar. SFA Deutschland zählt bei ODC zu den Gold-Herstellern, da die Artikelstammdaten dauerhaft mit Maximalpunktzahl bewertet werden. Für Handel, Planer und Installateure bedeutet das verlässliche, normgerechte Daten, die direkt in die eigenen Systeme übernommen werden können. Für Ersatz- und Nachfolgeprodukte gibt es einen eigenen Bereich, der kompatible Modelle direkt anzeigt.

Lösungen und Technologien anschaulich dargestellt

Die Filteroption „Anwendung“ führt zu passenden Produkten, die mit typischen Einbausituationen visualisiert sind. Der Bereich „Technologien“ informiert über Innovationen wie Schneid- und Pumpenräder, Brushless-Motoren oder Radartechnik. Ein virtueller Showroom ergänzt das digitale Angebot und ermöglicht die dreidimensionale Produktdarstellung.

Sanibroy Partner werden

Fachinstallateure können über die Website unkompliziert eine Partnerschaft mit SFA Sanibroy beantragen. Besonders relevanter Vorteil: Registrierte Handwerksbetriebe werden im Verzeichnis des Partnernetzwerkes auf der Website aufgeführt und profitieren somit von zusätzlichen Aufträgen und einer stärkeren Sichtbarkeit im Markt.

Weitere Informationen unter www.sfa-sanibroy.de