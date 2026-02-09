Mit einer Förderhöhe von bis zu 39 Metern ist die zweimotorige Anlage Sanicubic 2 GR für Mehrfamilienhäuser, Einrichtungen mit Publikumsverkehr und die gewerbliche Nutzung ausgelegt. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Unterschiedliche Gebäudetypen und Nutzungsszenarien erfordern heute flexible und leistungsfähige Lösungen für die Abwasserentsorgung, insbesondere dort, wo ein natürliches Gefälle nicht gegeben ist. Gefragt sind Hebeanlagen, die hohe Förderleistungen, Betriebssicherheit und eine praxisgerechte Umsetzung verbinden. SFA Sanibroy bietet hierfür ein breit aufgestelltes Portfolio an Hochleistungshebeanlagen für private, gewerbliche und öffentliche Gebäude.

Sanicubic GR und Sanicubic SC: Leistungsstarke Lösungen für Grau- und Schwarzwasser

Die bodenstehenden Hebeanlagen der Serien Sanicubic GR und Sanicubic SC sind für die Ableitung von Grau- und Schwarzwasser ausgelegt. Die Sanicubic GR mit Schneidrad Pro X K3 erreicht Förderhöhen bis 39 Meter bei einer Förderleistung von bis zu 17 m³/h und deckt je nach Ausführung ein breites Anwendungsspektrum ab, von kleineren Nutzungseinheiten bis zu Gebäuden mit erhöhtem Abwasseraufkommen. Das Schneidsystem reduziert das Risiko von Verstopfungen und unterstützt einen störungsarmen Dauerbetrieb.

Die Sanicubic SC-Serie arbeitet mit Einkanalradpumpen und erzielt Förderleistungen bis 165 m³/h. Ein freier Durchgang von 80 bis 100 mm ermöglicht ebenso einen verstopfungsfreien Betrieb auch bei stark schwankenden Abwassermengen. Zweimotorige Varianten bieten zusätzliche Ausfallsicherheit und kommen vor allem dort zum Einsatz, wo eine hohe Betriebssicherheit gefordert ist, etwa in Mehrparteienhäusern oder öffentlichen Gebäuden.

Sanibox 2 ZPK: Sicherer Betrieb hinter Fettabscheidern

Für anspruchsvolle Grauwasseranwendungen hinter Fettabscheidern bietet SFA Sanibroy mit der Sanibox 2 ZPK eine nach DIN 4040-100 ausgelegte Lösung. Die zweimotorige Hebeanlage ist für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Betriebssicherheit und Hygiene konzipiert, etwa in Großküchen und lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Korrosionsfreie und fettresistente Materialien, ein großes Nutzvolumen sowie die pneumatische Niveausteuerung ZPS2 reduzieren Schaltzyklen und Wartungsaufwand. Die Temperaturbeständigkeit bis 90 °C im Kurzzeitbetrieb unterstützt den zuverlässigen Einsatz unter praxisnahen Bedingungen.

Sanicom 1 und Sanicom 2: Kompakte Lösungen für heißes Grauwasser

Für kleinere Nutzungseinheiten sowie für Wäschereien, Arztpraxen oder gewerbliche Anwendungen mit begrenztem Platzangebot stehen mit der Sanicom-Reihe kompakte Hebeanlagen zur Verfügung. Die Sanicom 1 eignet sich für alltägliche Anforderungen, während die Sanicom 2 mit zwei wechselseitig arbeitenden Pumpen eine erhöhte Ausfallsicherheit bei intensiver Nutzung bietet. Beide Systeme sind für heißes Grauwasser bis 90 °C ausgelegt und verfügen über integrierte Alarmlösungen.

Technische Unterstützung und Serviceangebote

Alle Hebeanlagen sind installationsfertig vorkonfektioniert und für die bodenstehende Montage vorgesehen. Gut zugängliche Pumpen und Steuerungskomponenten erleichtern Installation und Wartung. Für Fachhandwerk und Fachhandel stehen Ersatzteile langfristig zur Verfügung. Ab dem Tag der Installation gilt eine freiwillige Garantie von zwei Jahren, die sich bei Registrierung für ausgewählte Produkte auf bis zu fünf Jahre verlängert. Zur sicheren Auslegung stellt SFA Sanibroy auf seiner Website einen digitalen Hebeanlagen-Guide mit technischen Grundlagen, relevanten Normen sowie praxisnahen Hinweisen zu Planung, Installation und Wartung bereit. Ergänzend stehen digitale Planungshilfen zur Verfügung, darunter das Online-Tool SFA PumpSelect sowie Filterfunktionen nach Anwendung, Förderleistung, Förderhöhe oder Pumpentechnik, die die Auswahl geeigneter Lösungen erleichtern. Technische Unterlagen, Ausschreibungstexte und weitere Informationen sind auf www.sfa-sanibroy.de verfügbar.

Über die SFA Sanibroy Website gelangen Anwender zudem direkt zu Open Datacheck, Open Datapool, SHK Connect sowie zu den Datenpools der IG Neue Medien in Österreich und der IGH in der Schweiz, wo die Artikelstammdaten abrufbar sind.

www.sfa-sanibroy.de