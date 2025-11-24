Eine zuverlässige sanitäre Versorgung bleibt in vielen Regionen der Welt eine Herausforderung. Die französische SFA Group, Erfinder der ersten Kleinhebeanlage „Sanibroyeur“, engagiert sich vor diesem Hintergrund seit mehreren Jahren zum World Toilet Day am 19. November und unterstützt weltweit Maßnahmen, die Hygiene und Gesundheitsbildung im Schulalltag stärken. In Indien etwa profitieren inzwischen rund 900 Schülerinnen und Schüler an zehn Schulen von dem langfristigen Hilfsprojekt.

Neue Sanitäranlagen an Partnerschulen. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Nach Projekten in Frankreich (2011, 2018, 2019), Kambodscha (2016) und Senegal (2017) unterstützt die SFA Group seit 2023 den Sulabh School Sanitation Club in Indien. Ziel ist es, Hygienestandards an Schulen deutlich zu verbessern. Mit finanzieller Hilfe des Unternehmens werden Toilettenanlagen saniert, separate Bereiche für Mädchen geschaffen und Handwaschzonen eingerichtet. Die neuen Anlagen tragen dazu bei, Infektionen zu reduzieren und gleichzeitig vor allem Mädchen eine verlässlichere Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen.

Enttabuisierung durch Hygieneschulungen

Neben der baulichen Infrastruktur umfasst das Programm auch Bildungsmaßnahmen. Hygiene-Kits, Workshops und Schulungen sensibilisieren Schüler und Lehrkräfte für Gesundheit und Sauberkeit sowie den respektvollen Umgang mit dem Thema Menstruation. So werden Hemmschwellen abgebaut und langfristig Bewusstsein und Selbstvertrauen gestärkt.

Fokus 2025: Würde während der Menstruation

Im Jahr 2025 wurden drei weitere Schulen in Indien in das Programm aufgenommen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Konzept der „Menstrual Dignity“, also einem würdevollen und sicheren Umgang mit der Menstruation im Schulalltag. Zu diesem Zweck wurden zwei neue Sanitäranlagen und ein Handwaschbereich errichtet, die speziell auf die Bedürfnisse von Mädchen zugeschnitten sind. Ergänzend dazu fanden Schulungen statt, die Aufklärung, Vertrauen und Sicherheit fördern.

Soziale Verantwortung als Bestandteil der Unternehmenswerte

Das Schulhygiene-Programm ist Teil des sozialen Engagements der SFA Group. Fragen der sanitären Versorgung sind eng mit der eigenen Branche verbunden. Als Aktionstag bietet der World Toilet Day einen Anlass, Herausforderungen in den Blick zu nehmen, die in vielen Regionen den Schulalltag prägen. Das Projekt in Indien zeigt, dass gezielte Maßnahmen den Alltag vor Ort effektiv verbessern können.