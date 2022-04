Pressemeldung

Insbesondere das Wohl der Kinder liegt der SFA Deutschland am Herzen. Nach der Spende einer Palette mit Pumpen-Notfallsets direkt im Juli 2021 an die Feuerwehr Bad Neuenahr spendete das Unternehmen daher nun zusätzlich den Betrag von 5.000 € an die Aloisius-Grundschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

„Es ist noch viel Arbeit erforderlich, um unseren Schülern wieder einen normalen Schulalltag zu bieten und bei der Verarbeitung des Erlebten zu helfen.“ Vorsitzende des Fördervereins Elena Giffels

Mit den Spendengeldern werden z.B. die zerstörten und von den Kindern herbeigesehnten Spiel- und Sportgeräte für den Innen- und Außenbereich neu angeschafft sowie Ausflüge finanziert. Die SFA Deutschland möchte so einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass sich das Leben für alle Menschen im Ahrtal nach und nach wieder normalisiert.