SFA Deutschland GmbH sucht Vertriebsbeauftragter für Hamburg, Kiel, Lübeck und Schwerin
Unsere führende Rolle in der Branche haben wir vor allem unserer Innovationsstärke zu verdanken. So stehen unsere Lösungen für Qualität und technisches Know-How, bestmöglichen Komfort und einfache Installation. Im täglichen Miteinander stehen wir für Loyalität, Zuverlässigkeit und gegenseitiges Vertrauen.
Zum weiteren erfolgreichen Ausbau unserer Kundenbeziehungen suchen wir einen branchenerfahrenen
Vertriebsbeauftragten (m/w/d) für den Raum Hamburg, Kiel, Lübeck und Schwerin
Ihre Aufgaben
- Eigenverantwortliche Betreuung bestehender Kunden und Vertriebspartner aus der SHK-Branche in enger Zusammenarbeit mit regionalem Verkaufsleiter und Vertriebsinnendienst
- Beratung und Schulung der Mitarbeiter in Handel und Handwerk
- Begleitung von regionalen Fachmessen und Veranstaltungen.
- Business Development durch Gewinnung neuer Kunden und Ausweitung des Markensortimentes beim Sanitärgroßhandel und Handwerk
- Beobachtung des Markt- und Wettbewerbsumfeld, Kommunizieren neuer Trends und technischer Anforderungen Ihrer Kunden
Ihre Qualifikationen
- Kaufmännische oder technische Ausbildung
- Berufserfahrung im Verkaufsaußendienst – idealerweise im SHK-Bereich
- Nachweisliche Vertriebs- und Akquisitionsstärke
- Sehr gute Kontakte zu den relevanten Entscheidern im Sanitärgroßhandel
- Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Spaß am aktiven Verkaufen
- Fähigkeit persönliche, langfristige Beziehungen zu den Vertriebspartnern aufzubauen
Unser Angebot
- Unbefristeter Vertrag
- Interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
- Arbeiten in mittelständischem Unternehmen der SHK-Branche
- Attraktive, wettbewerbsfähige Vergütung und Dienstwagen zur privaten Nutzung
- optionale betriebliche Altersversorgung,
- Weiterbildungsmöglichkeiten durch regelmäßige interne und externe Trainings
- Firmenevents, Firmen-Fitness-Pass zur bundesweiten Nutzung
Ihre Bewerbung
Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, letzte Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an bewerbung(at)sanibroy.de oder bewerben Sie sich über das nachfolgende Online Bewerbungs-Formular.
Gemeinsam Ziele erreichen, Erfolge im Team feiern: So macht die Arbeit Freude. Erleben Sie SFA. Wir freuen uns auf Sie!