Das Design-Urinal FINO wird aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 hergestellt, was es sowohl widerstandsfähig gegenüber intensiver Nutzung (bruchfest) als auch leicht macht – kein unwesentlicher Faktor bei der Montage.

Der Edelstahl wird mit einer Oberfläche Teflon® matt schwarz überzogen. Teflon® oder PTFE ist ein Material, das Chemikalien standhält. Es ist das gleiche Material, welches auch für Pfannen und Töpfe in unseren Küchen verwendet wird. Da aber ein Urinal nicht den gleichen Anforderungen begegnet wie eine Pfanne in der Küche (hohe Temperaturen, Verwendung von spitzem Material wie das eines Messers), bleibt die schwarze Oberfläche nachhaltig intakt.

Des Weiteren weist Teflon® Antihafteigenschaften auf. Kalk, der größte Feind von schwarzen Oberflächen, hat daher große Schwierigkeiten, sich abzusetzen. Die Instandhaltung und Reinigung der Sanitärräume werden so vereinfacht. Dieses leichte Urinal ist einfach zu montieren. Sein verdeckter Siphon ist ideal für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants, Schulen oder Büros. Es ist spülrandlos und ermöglicht so eine effiziente und hygienische Spülung.

Das Design-Urinal FINO ist Teil der neuen Produktreihe BLACK SPIRIT COLLECTION an Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl Oberfläche Teflon® matt schwarz von DELABIE. Für einen komplett schwarzen Look fügen Sie Armaturen und Accessoires von DELABIE in matt schwarz hinzu.

Das FINO in matt schwarz hat sowohl die Auszeichnung „Red Dot“ beim renommierten Red Dot Design Award 2022 als auch die Auszeichnung „Special Mention“ beim German Design Award 2023 erhalten.

Lernen Sie das ausgezeichnete Urinal FINO in der BLACK SPIRIT COLLECTION Broschüre und in diesem Produktvideo kennen. DELABIE bietet außerdem passende Sanitär-Ausstattung und Accessoires in matt schwarz.