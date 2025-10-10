Servicetechniker (m/w/d) – Ihre Karriere bei HÜPPE beginnt jetzt!
📍 Standorte: München, Ulm, Augsburg oder Großraum Stuttgart
🕒 Art: Vollzeit
💸 Gehalt: bis zu 54.000 €
🚗 Extras: Firmenwagen, iPad, iPhone, Mentorenprogramm, echte Entwicklungschancen
Ihre Aufgaben:
- Kundenbetreuung vor Ort – kompetent und serviceorientiert
- Aufmaß, Montage und Reparatur unserer hochwertigen Produkte
- Enge Abstimmung mit Innendienst und Vertrieb
- Begleitung externer Servicedienstleister und Übernahme einer Patenfunktion
- Unterstützung bei überregionalen Projekten und Messen
Ihr Profil:
- Abgeschlossene technische oder handwerkliche Ausbildung
- Erfahrung im Außendienst oder Sanitärbereich von Vorteil
- Technisches Verständnis und schnelle Auffassungsgabe
- Idealerweise CRM-Kenntnisse (z. B. Salesforce), MS-Office
Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an: