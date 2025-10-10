10.10.2025  Stellenangebot Alle News von HÜPPE

Servicetechniker (m/w/d) – Ihre Karriere bei HÜPPE beginnt jetzt!

Innovative Designprodukte, direkter Kundenkontakt und ein Arbeitsumfeld, das Vielfalt und familiären Zusammenhalt vereint. Bei uns erwartet Sie ein hoher Qualitätsanspruch und echter Teamgeist.

📍  Standorte: München, Ulm, Augsburg oder Großraum Stuttgart

🕒 Art: Vollzeit
💸 Gehalt: bis zu 54.000 €
🚗 Extras: Firmenwagen, iPad, iPhone, Mentorenprogramm, echte Entwicklungschancen

Ihre Aufgaben:

  • Kundenbetreuung vor Ort – kompetent und serviceorientiert
  • Aufmaß, Montage und Reparatur unserer hochwertigen Produkte
  • Enge Abstimmung mit Innendienst und Vertrieb
  • Begleitung externer Servicedienstleister und Übernahme einer Patenfunktion
  • Unterstützung bei überregionalen Projekten und Messen

Ihr Profil:

  • Abgeschlossene technische oder handwerkliche Ausbildung
  • Erfahrung im Außendienst oder Sanitärbereich von Vorteil
  • Technisches Verständnis und schnelle Auffassungsgabe
  • Idealerweise CRM-Kenntnisse (z. B. Salesforce), MS-Office

Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an:

📧 bewerbung(at)hueppe.com

HÜPPE GmbH
Industriestr. 3
26160 Bad Zwischenahn
Deutschland
Telefon:  04403 - 67-0
www.hueppe.com
