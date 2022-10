Service-Champion 2022: WOLF holt sich erneut Gold-Siegel

In Deutschlands größter Service-Umfrage für Privatkunden sichert sich WOLF zum zweiten Mal in Folge das Gold-Siegel als Nr. 1 der Haustechnikhersteller. Jedes Jahr ermittelt das Marktforschungsinstitut ServiceValue in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Die Welt“ und der Goethe-Universität Frankfurt am Main den erlebten Kundenservice.