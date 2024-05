Eine besondere Funktion der Kleinraum-Ventilatoren der Kwait-Serie ist die individuelle Einstellbarkeit der Luftmenge zur präzisen Anpassung an die jeweilige Situation. Ebenso können die Nutzer zwischen Aussetz- und Dauerbetrieb auswählen. Damit ist eine besonders flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen möglich. Alle Systeme erfüllen die Anforderungen der DIN 1946-6.

Der intelligente Kleinraum-Ventilator Kwait 100 IQ ist durch seinen integrierten Präsenzmelder und Feuchtesensor stets in der Lage, folgerichtig zu reagieren und den Luftstrom entsprechend zu regulieren. Er passt seine Leistung automatisch an die Umgebungsbedingungen und Lüftungsanforderungen an. Seine hohe Luftleistung wird durch den strömungsoptimierten Lufteintritt gewährleistet. Trotz seiner Leistung läuft der Ventilator flüsterleise, was für ein angenehmes Raumklima ohne störende Geräusche sorgt. Mit nur zwei Adern für Phase- und Nullleiter ermöglicht er eine einfache Installation.

Kwait 100 PWR ermöglicht mit einer Leistungsaufnahme von nur 6 Watt ebenfalls eine individuelle Einstellung der Luftmenge sowie zusätzliche Optionen wie einen einstellbaren Nachlauf von 1, 5, 15 oder 30 Minuten, die einfach über Kippcodierschalter vorgenommen werden können. Der Kleinraum-Ventilator kann wahlweise an Wand oder Decke montiert werden. Durch seinen abwaschbaren Filter ist er besonders langlebig.

Optisch und technisch für die Kombination mit den dezentralen Lüftungsgeräten der Serie iconVent oder den Außenluftdurchlässen von Pluggit entwickelt, bilden die Kleinraum-Ventilatoren der Kwait-Serie im Verbund mit diesen eine effiziente und preiswerte Lösung für die Wohnraumbelüftung.

Weitere Informationen zu Pluggit gibt es auf der Website unter pluggit.com.