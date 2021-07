Pressemeldung

Die Luft-Wasserwärmepumpe THERMA V R32 IWT (integrierter Wassertank) ist eine Wärmepumpen-Lösung für die Versorgung mit Brauchwarmwasser und zum Heizen und Kühlen von Räumen, die einen Warmwassertank für den Innenbereich mit einer separaten Außeneinheit kombiniert.

Sie ist zudem die perfekte und platzsparende Lösung für den Einbau in Wohnräumen, da die hydraulischen Komponenten, wie zum Beispiel der Brauchwarmwasser- und der optionale Pufferspeicher, die normalerweise separat installiert werden, vollständig integriert sind.

Das THERMA V R32 IWT-Innengerät kann aufgrund seines schlanken Designs in den unterschiedlichsten Räumen installiert werden, z. B. in Technik- oder Reinigungsräumen, Garagen oder Küchen.

Die R1 Kompressor-Technologie bietet eine verbesserte Effizienz, höhere Zuverlässigkeit und einen erweiterten Betriebsbereich, was bspw. auf die optimierte Kippbewegung des Scrollkompressors zurückzuführen ist. Mithilfe des R32 Kältemittels und des R1-Kompressors kann die LG THERMA V R32 Split eine Wasseraustrittstemperatur bis 65 °C erzeugen und als Ersatz für einen Mitteltemperatur-Heizkörper bei der Modernisierung oder beim Neubau eines Hauses verwendet werden.

Die Hauptvorteile

Liefert exzellente Leistung, vor allem bei niedriger 100% Heizleistung bis -7°C.

Liefert Heizleistung durch die Warmwasserversorgung bis 65 °C.

Energieeffizienzklasse A+++.

Ist umweltverträglich dank dem niedrigen Treibhauspotential des R32 Kältemittels.

Optimiert die Effizienz mit modernster R1-Kompressortechnologie von LG.

Bietet intelligente Lösungen mit WLAN-Konnektivität via SmartThinQⓇ.

Bietet eine benutzerfreundliche, intuitive Schnittstelle über eine neue, stylische Fernbedienung.

Premium-Design: Neues, modernes 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay, einfache Berührungsschalter. (An/Aus und mehr)

Komfortfunktionen: Programmierbare Einstellungen für optimalen Gebrauch, personalisieren Sie den Betriebszeitplan, den Betriebsmodus, die Solltemperatur und andere Werte Ihres Geräts. Einfache Installationseinstellung.

Benutzerfreundliche Schnittstelle: Einfaches Informationsdisplay, intuitive Navigation.

Leicht verständliche Energieangaben: Unmittelbare Übersicht über den Stromverbrauch im Vergleich zum Sollwert.

In der limitierten Sommeraktion erhalten Sie – als Installateur – zum Wärmepumpenkauf ein portables LG Raumklimagerät PA11WS als Gratiszugabe. Pro Kunde ein Gerät und nur solange der Vorrat reicht.

Sie sind jetzt nur noch einen Klick von diesem tollen Angebot entfernt: Zur LG Wärmepumpe mit Klimagerät als Gratiszugabe

