Ein enormer Fortschritt in punkto Produktentwicklung: Auf der ifh Intherm, 26. bis 29. April, in Nürnberg präsentiert SenerTec in Halle 4A, Stand 4A003, den Dachs 0.8 GenD, der die neuesten Anforderungen an den Primärenergieeinsatz mit bis zu 20% Wasserstoffbeimischung erfüllt. Zudem steht auf dem Messestand das besonders benutzerfreundliche Energiemanagement DachsPortal im Fokus.

H 2 -Readyness ist ein Schlagwort, das die Zukunftsfähigkeit gasförmiger Energieträger im Wärmemarkt markiert. Der Dachs 0.8 GenD erfüllt den gängigen Standard einer 20-prozentigen Wasserstoffbeimischung im verwendeten Gasgemisch. Das Besondere daran: Der Dachs 0.8 ist kein einfacher Gaskessel, sondern hat eine moderne Brennstoffzelle. Im Vergleich zu seinem Vorgänger wartet der neue Dachs 0.8 mit einigen zusätzlichen Pluspunkten auf. So gelang es, die Lebensdauer des Heizgeräts und des darin verbauten Brennstoffzellen-Stacks um 5.000 Stunden auf nun 85.000 Betriebsstunden zu steigern. Das entspricht einer Betriebslebensdauer von bis zu 20 Jahren. Die kontinuierliche Betriebsdauer bis zur Stackregeneration wurde von 45 auf 120 Stunden nahezu verdreifacht. Damit kann der Dachs 0.8 noch besser zur Eigenversorgung mit Strom und Wärme beitragen. Konzipiert ist er für den Einsatz in neuen Ein- oder Zweifamilienhäusern sowie in entsprechend sanierten Bestandsgebäuden, die eine maximale Heizungsrücklauftemperatur von 50 Grad Celsius aufweisen.

Die Installation ist durch ein handwerkerfreundliches Plug-&-Play-System besonders einfach – auch in Gebäuden mit niedrigen Kellern. Die im Dachs 0.8 verbaute PEM-Brennstoffzelle erzielt eine Leistung von 705 W el und 1 kW th . Ein integrierter Spitzenlastkessel mit einer Leistung von 4 bis 21 kW th stellt auch an besonders kalten Wintertagen die Wärmeversorgung zuverlässig sicher. Im Vergleich zur getrennten Strom- und Wärmeerzeugung können Hauseigentümer mit dem Dachs 0.8 bis zu 50 Prozent CO 2 -Emissionen einsparen.

Alles im Blick mit dem DachsPortal

Mit dem DachsPortal hat der Dachs 0.8 GenD ebenso wie seine größeren Brüder der neuesten Generation bereits ein Energiemanagement integriert. Per Zugriff übers Internet haben die Nutzer ihr gesamtes Energiesystem bestens im Blick. Hierbei können sie in Echtzeit den Anlagenstatus, Energieströme und Temperaturen einsehen. Gleichzeitig lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen – egal von welchem Ort der Erde. Umfangreiche Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten erlauben es, das System weiter zu optimieren. Auch die Antragsinformationen für die Erstattung der Energiesteuer sind im DachsPortal nutzerfreundlich verfügbar. Wer bereits ein Energiemanagement oder ein Smart Home hat und den Dachs darin einbinden möchte, kann dafür zudem eine offene Schnittstelle nutzen.

Diese und weitere zukunftsweisende Systemlösungen kann das Fachpublikum beim Besuch am SenerTec Messestand entdecken.