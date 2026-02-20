Ein Badkonzept muss heute gestalterische Qualität und hohe funktionale Zuverlässigkeit vereinen. Ziel ist eine integrative Badgestaltung mit hoher Nutzerfreundlichkeit für unterschiedliche Anwendergruppen, ohne klinische Anmutung. Durch gestalterisch zurückhaltende, systematisch abgestimmte Ausstattungs- und Assistenzlösungen lässt sich der Nutzungskomfort deutlich erhöhen – von unauffällig integrierten Unterstützungssystemen bis hin zu optimierten raumklimatischen Bedingungen. Die Lösungen fügen sich material- und formgerecht in unterschiedliche Interior-Konzepte ein und verbessern gleichzeitig die Alltagstauglichkeit.

Im Fokus stehen schnell realisierbare, minimalinvasive Maßnahmen für den Bestand – geeignet für Mietwohnungen ebenso wie für Eigenheime. Viele Lösungen lassen sich mit geringem baulichem Eingriff umsetzen, bei Bedarf Rückbauen oder an veränderte Nutzeranforderungen anpassen. Dadurch bleiben Gestaltungsfreiheit und langfristige Nutzungsqualität erhalten. Ergänzend geben wir praxisnahe Hinweise zu Materialwahl, Dauerhaftigkeit und montagefreundlichen Systemlösungen, um ein dauerhaftes Zusammenspiel von Ästhetik und Funktion sicherzustellen.

Barrierefreiheit wird dabei als selbstverständlicher Bestandteil hochwertiger Architektur verstanden – für mehr Autonomie, Sicherheit und Komfort im Alltag.

Programm

Anforderungen an flexibel anpassbare Nutzungskonzepte

Normative Rahmenbedingungen: Praxisrelevante Anwendung der DIN 18040 und ergänzender Regelwerke

Waschplatzplanung: Ergonomie, Nutzerkomfort und gestalterische Integration

WC-Bereich: Komfortsteigerung durch unauffällige Assistenz- und Ausstattungslösungen

Duschplanung: Sicherheits- und Komfortlösungen mit minimalinvasiven Umsetzungsstrategien

Vorwandtechnik: Systemlösungen für nachrüstbare und zukunftssichere Badkonzepte

Heiz- und Raumklimalösungen: Energieeffizienz, thermischer Komfort und Integration in die Badplanung

Termin:

03.03.2026, 14:00 – 15:30 Uhr

Referenten:

Robert Schilling | TECE SE

Dirk Dietz-Jürgens | Normbau GmbH

Anmeldung:

Die Anmeldung erfolgt über die Website von TECE SE.