20.02.2026  Pressemeldung Alle News von NORMBAU

Seminar NORMBAU x TECE SE: Bäder einfach machen

Einfach barrierefrei – Einfach praktisch – Einfach schön

Ein Badkonzept muss heute gestalterische Qualität und hohe funktionale Zuverlässigkeit vereinen. Ziel ist eine integrative Badgestaltung mit hoher Nutzerfreundlichkeit für unterschiedliche Anwendergruppen, ohne klinische Anmutung. Durch gestalterisch zurückhaltende, systematisch abgestimmte Ausstattungs- und Assistenzlösungen lässt sich der Nutzungskomfort deutlich erhöhen – von unauffällig integrierten Unterstützungssystemen bis hin zu optimierten raumklimatischen Bedingungen. Die Lösungen fügen sich material- und formgerecht in unterschiedliche Interior-Konzepte ein und verbessern gleichzeitig die Alltagstauglichkeit. 

Im Fokus stehen schnell realisierbare, minimalinvasive Maßnahmen für den Bestand – geeignet für Mietwohnungen ebenso wie für Eigenheime. Viele Lösungen lassen sich mit geringem baulichem Eingriff umsetzen, bei Bedarf Rückbauen oder an veränderte Nutzeranforderungen anpassen. Dadurch bleiben Gestaltungsfreiheit und langfristige Nutzungsqualität erhalten. Ergänzend geben wir praxisnahe Hinweise zu Materialwahl, Dauerhaftigkeit und montagefreundlichen Systemlösungen, um ein dauerhaftes Zusammenspiel von Ästhetik und Funktion sicherzustellen. 

Barrierefreiheit wird dabei als selbstverständlicher Bestandteil hochwertiger Architektur verstanden – für mehr Autonomie, Sicherheit und Komfort im Alltag. 

Programm

  • Anforderungen an flexibel anpassbare Nutzungskonzepte 
  • Normative Rahmenbedingungen: Praxisrelevante Anwendung der DIN 18040 und ergänzender Regelwerke 
  • Waschplatzplanung: Ergonomie, Nutzerkomfort und gestalterische Integration 
  • WC-Bereich: Komfortsteigerung durch unauffällige Assistenz- und Ausstattungslösungen 
  • Duschplanung: Sicherheits- und Komfortlösungen mit minimalinvasiven Umsetzungsstrategien 
  • Vorwandtechnik: Systemlösungen für nachrüstbare und zukunftssichere Badkonzepte 
  • Heiz- und Raumklimalösungen: Energieeffizienz, thermischer Komfort und Integration in die Badplanung 

Termin:

03.03.2026, 14:00 – 15:30 Uhr

Referenten:

Robert Schilling | TECE SE
Dirk Dietz-Jürgens | Normbau GmbH

Anmeldung:

Die Anmeldung erfolgt über die Website von TECE SE.

NORMBAU GmbH
NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
Deutschland
Telefon:  + 49 7843 704-0
www.normbau.de
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DELABIE GmbH

DESTATIS:

01.06.2026

Einzelhandelsumsatz im April 2026 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.05.2026

Inflationsrate im Mai 2026 voraussichtlich +2,6 %
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Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.05.2026

Importpreise im April 2026: +5,3 % gegenüber April 2025
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Erwerbstätigkeit im April 2026 saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert
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Quelle: destatis.de

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