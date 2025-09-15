Seminar-News von KESSEL
Außerdem steht wieder die beliebte "Kompetenzwoche Haustechnik" (Online-Format) vor der Tür sowie unsere neue Veranstaltungsreihe "HandwerkerForum - Praxis trifft Potential", zusammen mit dem VDRK.
Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind!
Ihr Team aus dem KESSEL KundenForum
Zum KESSEL Weiterbildungskatalog (Gesamtübersicht)
Praxis trifft Potential
HandwerkerForum
KESSEL und der VDRK (Verband der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen e.V.) bieten zusammen Einblicke in berufliche Perspektiven der Branche sowie Materialien und Tools zur Nachwuchsgewinnung. Profitieren Sie von praktischem Wissen, das Ihnen hilft, Ihr Angebot zu erweitern, neue Marktchancen zu erschließen und Ihre Position als Ausbildungsbetrieb zu stärken..
5 Tage, 11 Hersteller, 30 Online-Vorträge
Kompetenzwoche Haustechnik
Nie war der Anspruch an die Haustechnik größer. Fachleute für die Haustechnik müssen wahre Alleskönner sein: Beste handwerkliche Fähigkeiten, fundierte Kenntnis über ein breites Anwendungsfeld und Detailwissen, das in allen technischen Belangen greifen muss. Mehr denn je ist Ihre Kompetenz als TGA-Planer und Fachhandwerker für die Haustechnik gefragt.
Sachkunde Fettabscheider
Aktuell noch wenige freie Plätze in Lenting, Stuttgart, Mainz und Hamburg
Fachkunde Abscheider
Fachkundelehrgang für die Überprüfung von Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten und Abscheideanlagen für Fette
Rezertifizierung Fachkunde Abscheider
Zum Erhalt Ihrer Fachkunde für Abscheideanlagen. Präsenztermin und Online-Veranstlatungen
Live-Webinare und On Demand Selbstlernkurse
Wir bieten zu all unseren Fachthemen umfangreiche Onlinekurse an. Melden Sie sich in wenigen Schritten zu einem unserer nächsten Live-Webinare oder einem jederzeit verfügbaren Selbstlernkurs (on demand) an - mit vielen weiterführenden Infos, rund um die KESSEL Produktwelt. Mit Ausnahme unserer Zertifizierungskurse sind alle unsere Online-Weiterbildungen für Sie kostenlos.