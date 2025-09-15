Wie in jedem Jahr, stehen auch in diesem Herbst zahlreiche Seminarangebote auf dem Programm, die wir nur einmal im Jahresrhythmus und mit begrenzter Teilnehmerzahl anbieten.

Außerdem steht wieder die beliebte "Kompetenzwoche Haustechnik" (Online-Format) vor der Tür sowie unsere neue Veranstaltungsreihe "HandwerkerForum - Praxis trifft Potential", zusammen mit dem VDRK.

Praxis trifft Potential

HandwerkerForum

KESSEL und der VDRK (Verband der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen e.V.) bieten zusammen Einblicke in berufliche Perspektiven der Branche sowie Materialien und Tools zur Nachwuchsgewinnung. Profitieren Sie von praktischem Wissen, das Ihnen hilft, Ihr Angebot zu erweitern, neue Marktchancen zu erschließen und Ihre Position als Ausbildungsbetrieb zu stärken..

5 Tage, 11 Hersteller, 30 Online-Vorträge

Kompetenzwoche Haustechnik

Nie war der Anspruch an die Haustechnik größer. Fachleute für die Haustechnik müssen wahre Alleskönner sein: Beste handwerkliche Fähigkeiten, fundierte Kenntnis über ein breites Anwendungsfeld und Detailwissen, das in allen technischen Belangen greifen muss. Mehr denn je ist Ihre Kompetenz als TGA-Planer und Fachhandwerker für die Haustechnik gefragt.

Sachkunde Fettabscheider

Aktuell noch wenige freie Plätze in Lenting, Stuttgart, Mainz und Hamburg

Fachkunde Abscheider

Fachkundelehrgang für die Überprüfung von Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten und Abscheideanlagen für Fette

Rezertifizierung Fachkunde Abscheider

Zum Erhalt Ihrer Fachkunde für Abscheideanlagen. Präsenztermin und Online-Veranstlatungen

Live-Webinare und On Demand Selbstlernkurse

Wir bieten zu all unseren Fachthemen umfangreiche Onlinekurse an. Melden Sie sich in wenigen Schritten zu einem unserer nächsten Live-Webinare oder einem jederzeit verfügbaren Selbstlernkurs (on demand) an - mit vielen weiterführenden Infos, rund um die KESSEL Produktwelt. Mit Ausnahme unserer Zertifizierungskurse sind alle unsere Online-Weiterbildungen für Sie kostenlos.

