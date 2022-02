Pressemeldung

Lange Jahre der Zusammenarbeit, hohe Qualität und einfach zu bedienende Regelungen - das ist für uns ein überzeugender Grund, die Produktserien unseres Herstellers Seltron Ihnen ans Herz zu legen. Sie sind für Sie als Installateur sowie für den Endkunden fantastische Produkte. Einfach eingerichtet – kinderleicht bedient.

Wir zeigen Ihnen aus der bekannten und bewährten Serie die 3 wichtigsten Varianten unserer SGC-Familie:

PROMATIC SGC16H ist ein moderner und leistungsfähiger Regler geeignet für Einfache Solaranlagen. Effektivität und Universalität wird beim Regler SGC16H durch seine Drehzahlgeregelte Solarpumpe und der Auswahlmöglichkeit zwischen fünf verschiedenen voreingestellten hydraulischen Schemen erreicht.

PROMATIC SGC16H ist wie SGC 16H, hat jedoch 6 Eingänge, 2 Ausgänge (1× elektr., 1× mechanisches Relais). 22 Hydraulikschemen.

PROMATIC SGC36H ist ein Temperatur-Differenz-Regler. Er verfügt über ein großes Display inkl. 50 Hydraulikschemen, Anzeige d. Anlagenschemas, der Ist-Temperaturen u. Schaltzustände. Die Funktionsweise der freien Ausgänge, können Sie frei programieren. Sie können ein Thermostat, Differenzthermostat, Zeitprogram, eine zusätzliche Wärmequelle oder eine Kombination der oben genannten Möglichkeiten auswählen

Das Beste zum Schluss:

