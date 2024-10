1999 revolutionierte Stiebel Eltron die Haustechnik im Einfamilienhaus: Mit der Luft-Wärme-Zentrale (LWZ) brachte der niedersächsische Hersteller für Haustechnik und grüne Technologien ein Multifunktionsgerät auf den Markt, das heizen, lüften und Warmwasser bereiten konnte. In den Jahren danach wurde das Gerät immer weiter verbessert, heute ist zusätzlich sogar die Kühlung des Gebäudes möglich – und auch für das Zusammenspiel mit einer PV-Anlage ist das Gerät bestens geeignet. Seit mittlerweile 25 Jahren hat sich die LZW im Einfamilienhaus-Neubau daher als weit verbreitete Anlagenlösung bestens bewährt.

Mit der aktuellen LWZ CS Premium profitieren Bewohner dank der kontrollierten Be- und Entlüftung nicht nur von gefilterter Frischluft im Gebäude, ohne wertvolle Wärmeenergie durch Fensterlüftung zu verlieren. Das Gerät sorgt zudem auch für Wohlfühltemperaturen zu jeder Jahreszeit, denn die integrierte hocheffiziente Wärmepumpe beheizt das Haus im Winter und kühlt es im Sommer. Ein weiterer Vorteil ist der 235-Liter-Speicher für hohen Warmwasserkomfort. „Die LWZ vereint alle haustechnischen Systeme auf kleinstem Raum, arbeitet leise und zuverlässig und ist leicht zu bedienen – das macht sie bei Hausherstellern, Architekten und Bewohnern so beliebt“, sagt Dr. Kai Schiefelbein, heute Vorsitzender der Geschäftsführung von Stiebel Eltron. Er hat die LWZ 1999 als verantwortlicher Produktentwickler gemeinsam mit Michael Schaumlöffel und Norbert Markus – beide auch heute noch im Unternehmen tätig – entwickelt und in den Markt gebracht. „Die Markteinführung 1999 war ein unfassbarer Entwicklungssprung – wie es das erste Smartphone war in der Zeit von Telefonen mit Wählscheibe und Kleinbildkameras“, erinnert sich Schiefelbein.

Noch effizienter wird die Haustechniklösung, wenn die LWZ mit einer Photovoltaikanlage, einem Energie-Management-System und einem Batteriespeicher kombiniert wird. Der selbstproduzierte Strom vom Dach wird dann entweder thermisch – in Form von Wärme im Haus oder im Warmwasser – oder elektrisch in der Batterie gespeichert.

Breites Produktportfolio seit 100 Jahren

Schon seit fast 50 Jahren entwickelt und produziert Stiebel Eltron Wärmepumpen, hinzu kommen mehr als 30 Jahre Erfahrung mit zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen. „Seit 100 Jahren setzt Stiebel Eltron auf Innovation und sucht immer nach der besseren Lösung“, sagt Kai Schiefelbein. „Dadurch profitieren unsere Kunden von zukunftssicheren Systemen, die zuhause immer ein Plus an Komfort und Nutzen liefern – die LWZ ist das beste Beispiel dafür.“