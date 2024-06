Der Award “Das Goldene Dreieck” feiert in diesem Jahr Geburtstag. Vor genau zwanzig Jahren zeichnete musterhaus küchen mit ihm erstmals die schönste Küche des Jahres aus. Ziel des Wettbewerbs war und ist es bis heute, die Küche als Erlebnisraum in den Fokus der Konsumentinnen und Konsumenten zu rücken – und damit auch das Engagement des Fachhandels, sein Knowhow und seine Leidenschaft sowie das Mehr an Lebensqualität, das eine individuell geplante Küche aus dem Fachgeschäft bietet. Medienwirksame Unterstützung erhielt der Wettbewerb in den letzten zwei Jahrzehnten von zahlreichen prominenten Jurymitgliedern, unter ihnen Schauspieler:innen, Sportler:innen oder Musiker:innen. „Dass die Küche heute diesen Stellenwert genießt und für viele neben dem Auto zum Statussymbol geworden ist, ist zu einem großen Teil auch ein Verdienst dieses in der Branche einzigartigen und sehr erfolgreichen Wettbewerbs“, unterstreicht Volker Klodwig, Vorstandsvorsitzender der MHK Group.

Für den Fachhandel ist der 20. Titel also etwas ganz Besonderes. Wer sich am Ende „Schönste Küche des Jahres 2024“ nennen darf, entscheiden im Rahmen der MHK Hauptversammlung die mehr als 2.500 Gäste aus Handel, Handwerk und Industrie. Nominiert sind in diesem Jahr die Planungen von Claudia Frey und Jürgen Herty, Frey Küchenzentrum – Innenausbau GmbH, Kandel, von Yvonne Zahn, Küchenstudio proform Weinheim GmbH, Weinheim, sowie von Steffen Simon und Tochter Elisabeth, Küchenwerk Simon, Schkeuditz. Ein Gewinner ist außerdem die Planung von Dennis Horn und Cerstin Hauptmann vom KüchenCenter Speyer in Speyer. Sie wurde mit dem erstmals verliehenen Sonderpreis „Preis-Leistungs-Champion“ ausgezeichnet.

Auch aus dem SHK-Bereich ist der Wettbewerb „Das Goldene Dreieck“ nicht mehr wegzudenken. Für den Titel „Schönstes Bad 2024“, der in diesem Jahr bereits zum 11. Mal von interdomus Haustechnik verliehen wird, sind nominiert: Sabine Dorner von der Dorner GmbH in Oberteuringen, Gerhard Borosch von der Bad & Heizung Lang GmbH in Bondorf sowie Harald Feist von der Rund ums Haus GmbH in Bad Friedrichshall. Der auch hier erstmals verliehene Titel „Preis-Leistungs-Champion“ geht an Doris Baudis und Andreas Lermen von der Peter Gläser GmbH in Nonnweiler.

Ermittelt und ausgezeichnet werden die Gewinner in einer unterhaltsamen Show, durch die nach ihrem Debüt im letzten Jahr erneut ZDF-Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt. An ihrer Seite stehen als prominente Paten der Nominierten Mirja Boes (Musikerin, Autorin, Restaurantmitinhaberin und fünffache Gewinnerin des Deutschen Comedypreises), Jana Ina Zarrella (Model, Moderatorin und Modeexpertin), Ali Güngörmüs (Sterne- und TV-Koch) sowie Giovanni Zarrella (Entertainer und Sänger).