Anja Fischer kommt von der ait-deutschland GmbH zu Glen Dimplex, wo sie knapp acht Jahre die Marktkommunikation im internationalen Umfeld für das Unternehmen und die Geschäftsbereiche Wärme und Kälte geleitet hatte. Davor war sie in verschiedenen Positionen für Produktmanagement, Business Development, Lobbyarbeit und Kommunikation verantwortlich.



Bei Glen Dimplex hat Anja Fischer die Leitung der Marketingabteilung für die Marke Dimplex übernommen. Dazu gehören die Produktbereiche Wärmepumpe, Lüftung und Elektrowärme. Sie berichtet direkt an den Leiter der BU Heating and Ventilation, Heiko Folgmann.



„Mit Anja Fischer kommt eine in unserer Branche sehr erfahrene Fachfrau zu unserem Unternehmen. Ihre Expertise wird uns wesentlich dabei helfen, unsere Marke zukunfts- und kundenorientiert auszurichten und unsere Bereiche Heizen und Lüften nachdrücklich im Markt zu verankern“, so Heiko Folgmann.



„Glen Dimplex ist ein führendes Unternehmen beim Übergang in eine nachhaltige Welt. Die Produkte von Dimplex leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz einerseits, zu komfortablem Wohlfühl-Klima zuhause andererseits. Ich sehe deshalb große Chancen in wachsenden Märkten und freue mich auf diese Herausforderung. Wichtigste Aufgabe wird es jetzt sein, die Strategie für die Zukunft weiter zu entwickeln und die Marke entsprechend zu positionieren“, betont Anja Fischer.