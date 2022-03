Pressemeldung

Die tesa nie wieder bohren GmbH hat ihre Seifenspender auf die Verträglichkeit mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln getestet. Das Ergebnis: nie wieder bohren.-Seifenspender eigenen sich genauso zur Aufbewahrung der blauen oder farblosen Flüssigkeit. Die Behälter sind so dicht, dass bei internen Tests keine relevante Verflüchtigung festgestellt werden konnte.



Die wichtige Desinfektion kann nun optisch ansprechend neben der Seife am Waschtisch klebend positioniert werden.

Eine große Auswahl an Seifenspender für Desinfektionsmittel in unterschiedlichen Designlinien ist unter www.niewiederbohren.com/de/produkte/badausstattung/pro-serien zu finden.

Außerdem im Portfolio: Eine spezielle, herstellerunabhängige Rückplatte für viele 500 ml und 1000 ml Dosierspender, die sich mit der nie wieder bohren.-Profi-Befestigungslösung flexibel auf allen geeigneten Untergründen montieren lässt.





