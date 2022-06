„Sei in deinem Element – Lass deine Ideen fließen“ – mit diesem Slogan will die Hansgrohe Group die Aufmerksamkeit potenzieller Bewerberinnen und Bewerber wecken. Die Hansgrohe rbeitgeberkampagne wurde in Kooperation mit der Agentur teufels (Rottweil) konzipiert und umgesetzt und erhielt Mitte Mai in Wien den Award „Beste Arbeitgebermarke 2021/22“. Copyright: Hansgrohe SE