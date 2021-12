Pressemeldung

Einwegpatrone - optimal für Ergänzungswasser - zur einmaligen Vollentsalzung / Demineralisierung von Füllwasser im Durchlaufverfahren.

Die Ausführung mit Wandhalterung ist ideal zur Festinstallation für die Nachbefüllung, da kein Messzähler notwendig ist, denn der Farbumschlag zeigt den Verbrauch auf einfache Weise an.

Ihr Vorteil: Die verbrauchte Patrone kann somit auch vom Endverbraucher gesehen werden. Er ruft Sie an, informiert Sie dass die Patrone getauscht werden muss, sprich der Auftrag zum Patronentausch kommt quasi von ganz alleine zu Ihnen. Ihr Kunde ist zufrieden und Sie hoffentlich auch.

Purotap Micro ist für geschlossene Heiz,- und Kühlkreisläufe. Es funktioniert auf Ionentauschbasis mittels Farbumschlag - Mischbettharz, entsprechend der Richtlinien der VDI 2035. Hochwertiges Qualitätsharz in einem erprobten Mischungsverhältnis unterstützt den Prozess der Eigenalkalisierung direkt nach der Befüllung und sorgt so für nachhaltigen Korrosionsschutz durch einen salzarmen Betrieb der Anlage ohne zusätzliche Zugabe von Inhibitoren. Die Vorgaben der DIN EN 1717 sind beim Befüllen von Heizungsanlagen zu berücksichtigen!

Die Kapazität reicht für ca. 2500 Liter (2,5 m³) bei 1° dH. Entdecken Sie jetzt die Vollentsalzungspatrone mit Farbwechsel-Verbrauchsanzeige: Zur Purotab Micro Vollentsalzungspatrone – im Dezember zum Aktionspreis!

