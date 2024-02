Neu im Taconova Kundenservice: Seit Oktober 2023 unterstützt Sebastian Schweizer den After Sales Bereich und die technische Beratung. Bild: Taconova Group AG

Die Taconova GmbH, Spezialist für den Bereich Gebäudetechnik, hat ihren Kundenservice verstärkt: Seit Oktober 2023 unterstützt Sebastian Schweizer den After Sales Bereich und die technische Beratung, um bei Produktfragen oder technischen Herausforderungen kompetent zu helfen.

Während seines beruflichen Werdegangs sammelte der gelernte Anlagenmechaniker Erfahrungen bei namhaften Unternehmen der Gebäude- und Energietechnikbranche. Dort war Sebastian Schweizer unter anderem als Baustellenmonteur, Sanitärinstallateur sowie als Kundendienst-, und Servicetechniker tätig, bevor er sich der Taconova GmbH anschloss. Dank seiner Expertise kann er Kunden und Interessenten in sämtlichen Bereichen der Gebäudetechnik mit kompetenter Beratung zur Seite zu stehen. Dabei setzt Sebastian Schweizer auf die proaktive, konkrete und projektbezogene Beratung, um maßgeschneiderte Lösungen für technische Herausforderungen zu finden – ob im persönlichen Beratungsgespräch, auf Messen oder bei Sortiments- und Produktschulungen. „Ich freue mich, unsere Kunden in ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen – ganz gemäß unserem Service- und Technik-Portfolio TN Comfort System mit den drei Bausteinen Plan, Tech, Care“, so der 34-Jährige. Abseits seines beruflichen Engagements steht bei Sebastian Schweizer die Familie im Mittelpunkt.