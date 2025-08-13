Schwarze Duschkabinen findet man immer häufiger in deutschen Bädern. Sie wirken elegant und bilden spannende Kontraste zum Rest des Badezimmers. Eine Kabine in Schwarz passt zu klassischen wie modernen Einrichtungsstilen, aber vor allem zum industriellen Loft-Look. Bei Radaway Duschkabinen wird die Trendfarbe Schwarz matt durch Eloxieren der Profiloberfläche erzeugt. Dadurch wird sie zu einem dekorativen und äußerst langlebigen Highlight.

Sieben Serien haben aktuell Modelle in der Farbe Schwarz matt. Diese umfassen Eckeinstieg, Eckduschen, Rundduschen, Fünfeckduschen, Walk-In Duschkabinen und Nischenlösungen. Schwarze Duschkabinen mit Glasdekor Rahmen oder Rahmen mit Sprossen bestehen aus haltbarer Keramikfarbe, die während des Härtens in die Glasoberfläche dauerhaft eingebrannt wird. Dies garantiert jahrelange, bemerkenswerte Haltbarkeit und Qualität.

Schwarze Details der Duschabtrennung bilden eine perfekte Komposition mit Armaturen und Accessoires in der gleichen Farbe. Sie sehen vor dem Hintergrund von weißen oder hellgrauen Fliesen gut aus, passen aber auch zu warmen Pastell- und Erdtönen. Passend zu den schwarzen Duschabtrennungen bietet Radaway auch Duschwannen aus Mineralguss in Schwarz an. Ein solches farblich abgestimmtes Set wird den Duschbereich vom Rest des Badezimmers trennen und seinen Charakter betonen. Darüber hinaus können die Duschwannen bodeneben eingebaut werden, wodurch sie komfortabel in Benutzung für Senioren oder Menschen mit Beeinträchtigung sind. Alle Modelle in Schwarz matt finden Sie auf unserer

Website.