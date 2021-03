Das Strandhotel Zoomers im niederländischen Küstenort Castricum liegt direkt neben dem weitläufigen Dünenreservat Nordhollands. Eine Umgebung zum Entschleunigen, Natur genießen, Seele baumeln lassen. Inmitten dieser Landschaft ist das Boutique-Hotel als Oase der Ruhe konzipiert und gestaltet. Stilvoll eingerichtete Zimmer und Suiten bieten eine einmalige Aussicht auf die Dünenlandschaft und das Meer.



Die gesamte Inneneinrichtung spiegelt die umgebende Natur wieder und lässt die Grenzen zwischen Innen und Außen verschwimmen. Warme Sand- und Holztöne variieren harmonisch von Beige über Braun bis hin zu Anthrazit. Zeitloses Design und natürliche Materialien schaffen ein wohnliches, beruhigendes Ambiente. Bis ins Detail ist das edle Interieur feinsinnig abgestimmt.

Die Bäder der Zimmer und Suiten haben eine offene und warme Atmosphäre. Mit einem Farbkonzept in dunklen Tönen vermitteln sie ein behagliches Gefühl und laden die Gäste zum Entspannen ein. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch ein exklusives Interieur aus. Auch hier setzten die Inneneinrichter auf KEUCO Armaturen in Schwarzchrom. Am Waschtisch stellen die IXMO Wandauslaufarmaturen einen edlen Kontrast zu den weißen Waschtischschalen dar. Das Duscherlebnis wird mit IXMO Armaturen komplettiert. Die Armaturen in zurückhaltendem Design vereinen dank innovativer KEUCO-Technik mehrere Funktionen auf kleinstem Raum. Dadurch reduziert sich die Zahl der Elemente auf der Wand und es entsteht ein minimalistisches Design. Die Gäste können zwischen großer Kopf- oder Stabhandbrause mittels 2-Wege Ab- und Umstellventil wählen. In dem gleichen Armaturenelement sind Brausehalter und Schlauchanschluss enthalten. Über das Thermostat lässt sich die individuelle Wohlfühltemperatur exakt einstellen. An der freistehenden Wanne fiel die Wahl auf den EDITION 400 Wannenmischer mit Stabhandbrause ebenfalls in Schwarzchrom.



Das Design setzt sich in der Kitchenette fort: Passend zu den anthrazitfarbenen Fliesen fügt sich die KEUCO EDITION 400 Armatur in Schwarzchrom harmonisch in das Gesamtkonzept ein.

Die extravaganten Oberflächen der KEUCO Armaturen in Schwarzchrom verströmen einen Hauch von Luxus und unterstreichen den wohnlichen Look des Boutique-Hotels.