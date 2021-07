Pressemeldung

Systemanbieter Viega hat sein Duschrinnen-Programm „Advantix Cleviva“ um vier attraktive Trendfarben erweitert. Ab sofort ist die innovative, oberflächengeführte Punktentwässerung für bodengleiche Duschen auch in Schwarz, Goldfarben, Kupfer/Goldfarben und Champagner lieferbar. Damit können Badezimmer bis ins Detail passend zu den aktuellen Trendfarben durchdesignt werden. Selbst eine Kombination aus unterschiedlich farbigen Profilen und Einlegern ist mit den Duschrinnen möglich.

Die von Viega entwickelte Duschrinne „Advantix Cleviva“ verbindet die Vorzüge einer Duschrinne mit denen einer Punktentwässerung. Auf der einen Seite steht die hohe gestalterische Freiheit: In großzügig durchgefliesten, bodengleichen Duschen kann die „Advantix Cleviva“ nahezu beliebig zentral, dezentral oder direkt wandbündig platziert werden. Gleichzeitig bietet die „Advantix Cleviva“ aber die Montagevorteile eines Punktablaufs: Das Wasser wird bei dieser Duschrinne auf einem schlanken Edelstahlprofil mit kaum sichtbarer Gefälleprofilierung zu einem zentralen Bodenablauf geführt. Das macht die Installation und Abdichtung der „Advantix Cleviva“ wesentlich sicherer und effizienter.

Mit den vier neuen Farben Schwarz, Goldfarben, Kupfer/Goldfarben und Champagner gibt Viega den installationstechnischen Alleinstellungs­merkmalen jetzt auch optisch ein markantes Gesicht. Und führt mit den hochwertigen PVD-beschichteten Edelstahlprofilen konsequent die Design­trends im Bad fort, die aktuell durch Armaturen, WC-Betätigungsplatten und Duschbrausen, aber auch durch Wannen und Waschtische gesetzt werden.

Viel Gestaltungsspielraum

Die Edelstahl-Profile der auf dem Estrich aufliegenden Duschrinne „Advantix Cleviva“ sind in 800, 1.000 und 1.200 mm Länge lieferbar. Vor Ort können die Profile auf bis zu 300 mm passgenau abgelängt werden. So ist eine direkte Kombination mehrerer Duschrinnen möglich. Beispielsweise in Linie, über Eck oder als offenes U. Dafür ist lediglich die entsprechende Zahl an weiteren Punktabläufen zu setzen.

Die Punktabläufe haben dabei als Standard eine Aufbauhöhe von 95 bis 155 mm. Als Sanierungsvariante sind sie mit 70 mm Einbauhöhe für besonders flache Böden lieferbar. Bei senkrechter Ableitung des Wassers reichen über eine Sonderlösung sogar 25 mm Aufbauhöhe aus! Die Ablaufleistung von „Advantix Cleviva“ beträgt bei niedrigster Bauhöhe mindestens 0,4 l/s, beim Standardablauf bis zu 0,7 l/s.

Einfache Reinigung

Die durchdachte Konstruktion der Viega-Duschrinnen „Advantix Cleviva“ setzt sich bis zu der für Endkunden wichtigen Reinigung fort: Mit einem Wisch ist beispielsweise das Ablaufprofil der „Advantix Cleviva“ nach dem Duschen sofort wieder hygienisch sauber. Genauso einfach lässt sich der Einleger entnehmen, um das Sieb im Ablauf zu reinigen. Der Ablauf selbst ist konstruktiv so ausgelegt, dass er sich durch die Wasserdynamik permanent selbst reinigt.

