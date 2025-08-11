Mit der innovativen Sicherheitseinrichtung protectliQ:B von Grünbeck können Wasserschäden verhindert werden, bevor sie entstehen. Damit ist gewährleistet, dass das Gebäude stets trocken bleibt. Dank des cliQlock-Anschlusses lässt sich der protectliQ schnell und einfach in die bestehende Installation integrieren.

Wasserschäden können nicht nur materielle Schäden verursachen, sondern auch Erinnerungsstücke und Wertgegenstände zerstören, die nicht einfach ersetzt werden können. Feuchtigkeit und Nässe fördern zudem Schimmelwachstum, was gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Versicherer haben ebenfalls ein Interesse daran, kostspielige Schäden zu verhindern. Mit dem Leckageschutz protectliQ:B können Wasseraustritte frühzeitig erkannt und die negativen Auswirkungen auf ein Minimum begrenzt werden.

Mit der neuesten Generation des Leckageschutzes protectliQ braucht man sich keine Sorgen mehr über unerwartete Wasserschäden zu machen. Das Absperrorgan wird direkt hinter der Wasseruhr installiert. Der protectliQ wird an das Stromnetz angeschlossen und verfügt zusätzlich über Akkus. Gekoppelt wird der Leckageschutz mit Wassersensoren des europäischen Marktführers homematicIP. Es können bis zu acht Wassersensoren verbunden werden, die beliebig im Haus verteilt werden können. Diese Wassersensoren arbeiten mit der 868 MHz-Technologie, was in Kombination mit der Möglichkeit des Akkubetriebs des Leckageschutzes einen zuverlässigen Schutz bietet – auch bei Strom- oder Internetausfall.

Bei plötzlich auftretender Nässe gibt der Sensor ein akustisches Signal ab und sendet eine Meldung an den protectliQ, der unmittelbar die Wasserzufuhr stoppt. Ein rotes Leuchtsignal am Gerät zeigt an, dass die Wasserversorgung unterbrochen ist. Die Grünbeck my Product-App informiert zuverlässig, auch wenn niemand zu Hause ist.

Die innovative Schnittstelle iQ-Comfort ermöglicht eine einfache Verknüpfung mit einer Enthärtungsanlage softliQ der neuesten Generation. So haben die Nutzer die zusätzlichen Features wie die Überwachung des Wasserverbrauchs und die Möglichkeit, die Wasserzufuhr durch Einstellung von Grenzwerten in Bezug auf Zeit und/oder Menge abzusichern. Zudem steht ein Urlaubsmodus zur Verfügung, der die Wasserzufuhr bei längerer Abwesenheit schließt. Durch dauerhafte Kommunikation des protectliQ mit der Enthärtungsanlage softliQ wird das Ventil ausschließlich für die Dauer der Regeneration automatisch geöffnet und sorgt damit für einen einwandfreien und hygienischen Zustand der Hauswasserinstallation und der integrierten Geräte, auch wenn längere Zeit niemand daheim ist.