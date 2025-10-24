Der Herbst ist da – und mit ihm sowohl die kalten Temperaturen als auch der Wunsch, es sich in den eigenen vier Wänden gemütlich zu machen. Holen Sie sich Ihre kleine Auszeit und Wellness-Oase nach Hause.

Unsere Whirlpool-Systeme bieten Ihnen Wärme und Entspannung auf Knopfdruck. Abstand zum Alltag gewinnen und neue Kraft und Energie tanken kann so einfach sein.

Die Systeme helfen Verspannungen zu lösen, die Durchblutung zu fördern und gezielt Körperstellen zu verwöhnen. So kommen Körper und Geist wieder in Einklang.

Wir bieten Ihnen Rückensysteme, Wasser- und Luftsysteme, Kombisysteme und auch den Einzeleinbau von LED-Farblicht und Sound und verwenden dabei stets hochwertige Produkte.

Bei einigen Systemen wird dem Wasserstrahl über ein Gebläse Luft zugeführt, wodurch der Strahl intensiver spürbar wird und in kleineren Abstufungen eingestellt werden kann. Zudem können nicht nur die Luftdüsen, sondern auch die Wasserdüsen nach dem Entleeren der Wanne durch die durchströmende Luft getrocknet werden - weniger Wasserrückstände, weniger Ablagerungen, weniger Keimbildung.

Sie können ihr Wellnessprogramm individuell nach Ihren Bedürfnissen gestalten und kombinieren. Auch bei der Wahl der Wanne sind Sie frei, denn die Systeme lassen sich in einer Vielzahl unserer Badewannen einbauen. Für eine optimale Planung wird zu jedem Angebot eine individuelle Zeichnung angefertigt, aus welcher die genaue Anordnung der Bauteile hervorgeht. Auf Anfrage können wir Ihnen auch Sonderanfertigungen anbieten.

Passend zum Whirlpool empfehlen wir Ihnen unsere Wannenverkleidung mit Vorbau und Untertritt. Die Verkleidung lässt sich ohne großen Aufwand entfernen, sodass Wartungs- und Reparaturarbeiten jederzeit erfolgen können.

Sie möchten mehr erfahren? Unser Verkauf steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

Alternativ finden Sie weitere Informationen zu unserem Produktsortiment bei uns im Onlineshop oder durchstöbern unsere Kataloge.