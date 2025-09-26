26.09.2025  Pressemeldung Alle News von Schröder Wannentechnik

Schröder Wannentechnik: Whirlpool mit Rückenmassage-System

Rückenbeschwerden sind ein häufiges und leidiges Thema. Man fühlt sich verspannt oder steif, hat sich verhoben oder verdreht. Eine gute Rückenmassage kann Verspannungen lindern und Muskeln lockern und entspannen.

Wir bieten zwei Rückenmassage-Systeme für unsere Whirlpools an, die den Kampf gegen die Rückenschmerzen antreten können: Das Eco-Rückensystem und das Classic-Rückensystem.
Beide verfügen über einen verstellbaren Düsenstrahl, welcher aus filigranen Düsen aus verchromtem Messing entspringt, anstatt wie üblich aus Kunststoffdüsen. Das Wasser-Luftgemisch erzeugt ein angenehmes, perliges Gefühl auf der Haut und massiert den Körper auf äußerst sanfte Art und Weise bis die Luftbläschen an der Wasseroberfläche platzen. Die Massagestärke kann durch einen Zuluftregler individuell verstellt werden.
Ein zusätzlicher Vorteil, über den das Classic Rückensystem verfügt, ist der formschöne und hochwertige Edelstahltaster mit Leuchtring.

Die Ausstattungen im Überblick:

Classic Rückensystem:

  • 8 Micro-Jet-Düsen (Wasser) im Rückenbereich mit verstellbaren Kugeln
  • Multiplex M5 mit Seitenansaugung
  • Fußgestell
  • 1 x Whirlpumpe 580 Watt laufruhig
  • 1 x Bedientastatur Classic elektronisch mit Leuchtring
  • 1 x Zuluftregler manuell, dadurch ist eine stufenlose Regelung der Stärke möglich
  • Systemoberfläche Chrom, alle Wasserdüsen sind aus Messing

Eco-Rückensystem:

  • 8 Micro-Jet-Düsen (Wasser) im Rückenbereich mit verstellbaren Kugeln
  • Multiplex M5 mit Seitenansaugung
  • Fußgestell
  • 1 x Whirlpumpe 580 Watt laufruhig
  • 1 x Bedientastatur pneumatisch
  • 1 x Zuluftregler manuell
  • Systemoberfläche Chrom, Wasserdüsen aus Messing

Bei Interesse oder Rückfragen zu diesen oder weiteren Whirlpool-Systemen sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Haben Sie schon in unserem Produktkatalog gestöbert?

