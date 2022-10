Wie wäre es mit einer Vorwand-Badewanne? Aufgrund der fugenlosen Schürze in Badewannen-Optik bietet diese einen ähnlichen optischen Effekt wie eine freistehende Badewanne, jedoch mit dem positiven Aspekt der platzsparenden Montage an der Wand. Durch die wandseitige Montage benötigt die Vorwand-Badewanne auch keine kostspieligen freistehenden Armaturen, sondern kann mit eleganten Unterputz- oder Aufputz-Armaturen ausgestattet werden. Auch ein aufwendiges Verfliesen, welches bei einer Einbauwanne vonnöten wäre, ersparen Sie sich. Hierdurch fällt die Montage deutlich leichter und erspart Ihnen einiges an Zeit.

Unsere Vorwand-Badewannen gibt es wahlweise als linke oder rechte Version für eine Platzierung in der Ecke oder als Vorwand-Version um diese von den Ecken losgelöst mittig vor der Wand zu platzieren. So bieten die Badewannen viele verschiedene Stellmöglichkeiten und sorgen für großen Freiraum im Badezimmer. Die Schröder Vorwand-Badewannen werden aus Sanitäracryl gefertigt und können zudem alle mit einer Multiplex / Trio Ab- und Überlaufgarnitur oder auf Wunsch mit der Square / Trio Ab- und Überlaufgarnitur ausgestattet werden.

Besonders zu erwähnen ist unsere Badewanne Salm, welche es in den Maßen 160 x 70 cm und 170x75 cm sowie 150x70x43 gibt und die ideale Lösung für kleine Bäder darstellt. Sie überzeugt mit Ihrem schlichten Design und ihrer klaren Linie.

Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns oder werfen einen Blick in unserem Online-Shop