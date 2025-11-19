Unsere Slatestone-Modelle Slatestone L und Slatestone Cover gibt es nicht nur in vielen Größen auf Lager, sondern auch in verschiedenen Farbtönen, wodurch sich in der Serie für nahezu jedes Badezimmer eine passende Duschwanne finden lässt.

Unsere Farbauswahl bietet dezente Töne mit Bezug zur Natur und den in ihr wiederzufindenden Gesteinsschichten. Sie können zwischen Weiß, Perlgrau, Grau, Anthrazit, Creme und Mokka ihren Farbton wählen. So haben aber nicht nur die Farben ihren Bezug zu dem Natur-Material, sondern auch die Oberfläche der Wannen ist mit einer leichten Steinstruktur versehen, die an die Rutschhemmungsklasse C3 angelehnt ist.

Obendrein sind die Duschwannen für den bodenebenen Einbau verwendbar und somit auch ideal für barrierefreies Duschen geeignet.

Sie benötigen die Duschwanne in einem bestimmten Maß? Zu den bereits vorhandenen 37 Größen der Slatestone L und 17 Größen der Slatestone Cover, die auf Lager sind, können wir viele weitere sowohl für das Modell L (44 Größen) als auch für die Cover (15 Größen) auf Anfrage liefern. Außerdem ist ein Zuschnitt der Duschwannen direkt vor Ort oder ab Werk möglich, so können jederzeit individuelle Lösungen geschaffen werden.

Slatestone L

Die Slatestone L Modelle besitzen ein flächenbündiges Edelstahl-Ablaufgitter, welches auch in der jeweiligen Wannenfarbe sowie in RAL-Tönen erhältlich ist. So verschmelzen Wanne und Ablauf noch mehr zu einer fließenden Einheit.

Slatestone Cover

Die Slatestone Cover Modelle haben einen Randablauf mit einer modernen Abdeckung in Duschwannenoptik. Dadurch bestehen die Wannen scheinbar aus einem Guss, ohne optisch auffälligere Ablaufgitter.

